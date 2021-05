Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 po wygranej z Łotwą 20:18 w półfinale odbywającego się w Grazu światowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio wywalczyła awans do turnieju olimpijskiego. ​Wcześniej biało-czerwoni pokonali w ćwierćfinale Słowenię 21:16.

Paweł Pawłowski po zwycięstwie nie krył radości / FIBA 3x3 /

Polskę, rozstawioną w turnieju z numerem ósmym, reprezentują w Austrii trzej brązowi medaliści mistrzostw świata w Amsterdamie z 2019 roku: Michael Hicks (TS Wisła Chemart Kraków), Paweł Pawłowski (Decka Pelplin) i Przemysław Zamojski (Anwil Włocławek) oraz Szymon Rduch, który występował w cyklu World Tour w zawodowej drużynie 3x3 Jeddah z Arabii Saudyjskiej.

Ich rywale z Łotwy, aktualni wicemistrzowie świata, rozstawieni w Grazu z "piątką", w ćwierćfinale pokonali drużynę Litwy 21:19.



To coś niesamowitego. Ostatnią rzeczą, jaką wysłała mi mama przed śmiercią było zdanie: "do zobaczenia synu na igrzyskach olimpijskich". Ona była z nami przez cały czas. Nigdy nie przegrałem z Łotwą, dlatego wiedziałem, że nam się uda, choć poprzednie sześć tygodni nie było łatwych. Dziękuję moim kolegom za szaloną walkę do ostatniej minuty - powiedział po meczu wyraźnie wzruszony Michael Hicks.



Koszykówka kobiet i mężczyzn w odmianie 3x3 zadebiutuje w Tokio w programie igrzysk olimpijskich.

Polacy w ćwierćfinale pokonali Słowenię

Wcześniej biało-czerwoni pokonali w ćwierćfinale Słowenię 21:16. Przeciwnik reprezentantów Polski w Grazu był rozstawiony z numerem czwartym, ale z grupy C wyszedł z drugiego miejsca, wygrywając dwa z czterech spotkań.



Spotkanie rywale rozpoczęli od prowadzenia 2:0, po dwóch minutach gry powiększyli je do 6:1, ale w tym momencie nastąpił kluczowy moment meczu. Biało-czerwoni w niespełna dwie minuty zdobyli kolejno dziewięć punktów, obejmując prowadzenie 10:6, którego nie oddali już do końca. W tym okresie trafiał do kosza każdy z polskiej drużyny - Zamojski z dystansu, dwa razy z rzędu Rduch za dwa, Pawłowski oraz Hicks za dwa.



Tak jak w inauguracyjnym meczu z Czechami o zwycięstwie zadecydował zespołowy wysiłek. W tej grze nie chodzi o indywidualne popisy, to nie jest show jednego zawodnika. Tak właśnie zagraliśmy - skomentował po meczu Hicks.

Wyniki spotkań z udziałem Polaków w Graz

Półfinał

Polska - Łotwa 20:18

Ćwierćfinał

Polska - Słowenia 21:16

Faza grupowa

Polska - Czechy 17:15

Polska - Mongolia 18:22

Polska - Brazylia 13:12

Polska - Turcja 21:10