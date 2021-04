"W półfinale mamy nie tylko najlepsze obecnie zespoły, ale także najlepszych w naszej lidze trenerów"- mówi w rozmowie z RMF FM skaut drużyny Denver Nuggets Rafał Juć. Jego zdaniem półfinały Energa Basket Ligi mają jednak zdecydowanych faworytów: "To Enea Zastal BC Zielona Góra i Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski" - podkreśla Juć. Dziś w pierwszym półfinale rywalem Enea Zastalu będzie Śląsk Wrocław. Jutro pierwszy mecz Stali Ostrów Wielkopolski z Legią Warszawa. Drużyny będą rywalizować w specjalnej bańce w Ostrowie Wielkopolskim.

​Ruszają półfinały Energa Basket Ligi! / Marcin Bielecki / PAP

W grze pozostały już tylko cztery najlepsze drużyny. W tym gronie są ekipy, które w ostatnich latach odnosiły już sukcesy jak Enea Zastal BC Zielona Góra i Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski oraz ekipy, które zapisały się w historii polskiego basketu, ale teraz chcą wrócić do czołówki. To oczywiście Śląsk Wrocław i Legia Warszawa.

Uważam, że mamy w półfinałach zdecydowanych faworytach. To Zastal i Stal. Jednak obecność Śląska i Legii są w tym półfinale to świetna informacja dla kibiców i całej ligi. To, że drużyny z wielkich miast z dużymi tradycjami, duże marki wracają do gry o top. Nie ma lepszego motoru napędowego niż sukces. Pytanie czy Legii i Śląskowi w najtrudniejszych momentach nie zabraknie doświadczenia w grze o dużą stawkę. Na pewno jeśli Zastal i Stal będą miały w posiadaniu decydującą piłkę, to zawodnikom nie zadrży ręka. Mają tego typu doświadczenie zarówno z ligi jak i rozgrywek europejskich - mówi Rafał Juć skaut Denver Nuggets.

Choć liderami naszych drużyn od lat są obcokrajowcy, to Juć zwraca uwagę na polskich koszykarzy, których warto obserwować w decydujących meczach sezonu: Tacy ludzie jak Jakub Garbacz, Jakub Karolak, Łukasz Koszarek - ich nie trzeba przedstawiać. To doskonale znani gracze. Moje oko przykuł Aleksander Dziewa, który już zadebiutował w reprezentacji i pokazuje, że może być niebawem etatowym reprezentantem. Duże wrażenie w meczach z Kingiem Szczecin zrobił też Grzegorz Kulka. Tacy gracze jak Dziewa czy Kulka, którzy mogą grać przodem, tyłem do kosza, rozciągają defensywę rzutem i skutecznie zbierają są obecnie na wagę złota. Warto będzie im się przyglądać.