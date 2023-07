Trener koszykarskiej reprezentacji Polski, Igor Milicić, wybrał skład kadry, która będzie przygotowywała się do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Gliwicach. Wśród powołanych graczy nie ma Jeremiego Sochana. "Rozmawialiśmy wielokrotnie z Jeremim i wiemy, że bardzo zależy mu na grze w reprezentacji Polski. W tym roku, zgodnie z ustaleniami ze Spurs, skupia się jednak na indywidualnych treningach i jak najlepszym przygotowaniu do swojego drugiego sezonu w NBA" - mówi Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

AJ Slaughter / Soeren Stache / PAP/DPA

Biało-Czerwoni swoje zgrupowanie rozpoczną 20 lipca we Wrocławiu. Po kilku dniach treningów rozegrają dwa zamknięte dla publiczności mecze towarzyskie z Holandią. Od 2 do 6 sierpnia wezmą udział w turnieju w Belgradzie. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją.

Turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich rozpocznie się w niedzielę 13 sierpnia. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zagra z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca całego turnieju w Gliwicach otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku.

Powołania na zgrupowanie we Wrocławiu otrzymało 17 zawodników. Wśród nich zabraknie Jeremiego Sochana.

Rozmawialiśmy wielokrotnie z Jeremim i wiemy, że bardzo zależy mu na grze w reprezentacji Polski. W tym roku, zgodnie z ustaleniami ze Spurs, skupia się jednak na indywidualnych treningach i jak najlepszym przygotowaniu do swojego drugiego sezonu w NBA. Na pewno nadal będzie śledził i wspierał kadrę - tak jak robił to do tej pory. Mamy nadzieję, że zobaczymy go w koszulce z orzełkiem w przyszłorocznych kwalifikacjach olimpijskich oraz na EuroBaskecie w Polsce - mówi Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

Sam Sochan ma nadzieję, że zagra w reprezentacji Polski w przyszłym roku i pomoże w walce o igrzyska olimpijskie.

To dla mnie ogromne wyróżnienie mieć możliwość reprezentowania Polski jako zawodnik drużyny narodowej. Po konsultacjach ze Spurs i moimi trenerami zdecydowaliśmy, że tego lata nie zagram w kadrze. Za mną pierwszy sezon w NBA i wspólnie ustaliliśmy, że najlepiej będzie poświęcić ten czas na skupienie się na moim rozwoju i przygotowaniu do kolejnego sezonu w NBA oraz do gry w reprezentacji w kolejnych latach. Choć jestem rozczarowany, że nie będę mógł pomóc na boisku, to nie mogę się doczekać możliwości wspierania drużyny. Gra w reprezentacji Polski jest dla mnie bardzo ważna. Zrobię wszystko, aby pomóc kadrze za rok w walce o igrzyska olimpijskie. Na pewno też zobaczymy się na mistrzostwach Europy, które za dwa lata odbędą się w Polsce. Już nie mogę się doczekać. Dawaj Polska! - mówi Jeremy Sochan.

W najbliższych tygodniach Jeremy będzie kontynuował indywidualny program treningowy. Obóz przygotowawczy San Antonio Spurs rozpocznie się tak jak wszystkich innych drużyn w drugiej połowie września.

Na zgrupowanie powołanie otrzymali zarówno AJ Slaughter, jak i Geoffrey Groselle. Zgodnie z zasadami FIBA, tylko jeden z nich będzie mógł wystąpić w oficjalnych spotkaniach międzynarodowych. Ostateczna decyzja o ich ewentualnej grze podczas turnieju w Gliwicach będzie należała do sztabu szkoleniowego. Mateusz Ponitka z kolei, w porozumieniu z trenerami i PZKosz, dołączy do zgrupowania nieco później. Spodziewamy się go we Wrocławiu 27 lipca - dodaje Koszarek.