Śmiało można powiedzieć o nim: legenda polskiej koszykówki. Na koszykarskich parkietach spędził 20 lat. Już w sobotę pożegna się ze stołeczną publicznością. Łukasz Koszarek kończy karierę sportową. Z kibicami Legii pożegna się w domowym meczu przeciwko BM Stali Ostrów Wielkopolski. Będzie to pierwsze z serii starć o brązowy medal Energa Basket Ligi.

Łukasz Koszarek / Piotr Nowak / PAP

Łukasz Koszarek to symbol polskich koszykarskich parkietów. Dd wielu lat prezentuje najwyższy poziom gry, regularnie rywalizując o medale mistrzostw Polski. Podczas sobotniego spotkania kapitan Legii zostanie uhonorowany przez klub specjalną, pamiątkową koszulką, a numer 55, z którym gra od wielu lat, będzie widoczny przez cały mecz w kole środkowym boiska. Dodatkowo każdy kibic, który w najbliższą sobotę zdecyduje się obserwować mecz o brązowy medal z trybun hali OSiR Bemowo, otrzyma pamiątkową koszulkę z wizerunkiem Łukasza Koszarka oraz listą jego sukcesów.

Mierzący 187 centymetrów rozgrywający zaczynał swoją karierę w rodzinnej Wrześni, gdzie trenował koszykówkę już w 1995 roku. W swojej niezwykle bogatej karierze pięciokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski, zdobył pięć srebrnych medali oraz trzy brązowe krążki mistrzostw Polski. W jego dorobku są też cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary kraju oraz dziesiątki występów w europejskich pucharach: Eurolidze, EuroCup, Lidze Mistrzów czy też w FIBA Europe Cup.

Koszarek w reprezentacji

Oprócz bardzo udanej kariery ligowej, Łukasz Koszarek ma na swoim koncie wiele sukcesów także na arenie międzynarodowej. W latach 2002-2004 występował w reprezentacji Polski do lat 18 oraz 20, od razu stając się mocnym kandydatem do gry w kadrze seniorskiej. W niej występował aż do lutego bieżącego roku, rozgrywając w biało-czerwonych barwach aż 212 oficjalnych spotkań. Rozgrywający reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy w 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 i 2017 roku, a w 2019 roku był filarem drużyny narodowej, która wywalczyła historyczny sukces - ósme miejsce na mistrzostwach świata w Chinach.

Ostatni akord kariery legendarnego koszykarza już w najbliższych dniach. Łukasz Koszarek wraz z pozostałymi zawodnikami Legii Warszawa, stanie przed szansą zdobycia kolejnego medalu mistrzostw Polski. Pierwszy mecz rywalizacji z BM Stalą Ostrów Wielkopolski już w sobotę 3 czerwca o 20:00 w hali na warszawskim Bemowie.