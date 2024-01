Polskie koszykarki przygotowujące się do kolejnych meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy rozgrają w lutym mecz towarzyskie w Sosnowcu. Biało-Czerwone zmierzą się 7 lutego z Czeszkami. Trener Karol Kowalewski podał skład na to zgrupowanie. Mecz z Czeszkami będzie jednym z wielu koszykarskich wydarzeń, jakie w lutym odbędą się w Sosnowcu.

Liliana Banaszak / Zbigniew Meissner / PAP Reprezentacja Polski w listopadzie 2023 rozpoczęła kwalifikacje do EuroBasketu, wygrywając na otwarcie z obrończyniami tytułu z Belgii. W drugim meczu rozegranym w Katowicach Biało-Czerwone po dogrywce musiały uznać wyższość Litwy, kończąc pierwsze okienko kwalifikacyjne z bilansem 1-1. Już 7 lutego o godz. 17:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Stefana Żeromskiego 4 w Sosnowcu Polska w meczu towarzyskim zmierzy się z Czechami. Trener Karol Kowalewski powołał na zgrupowanie 14 zawodniczek, wśród których są m.in. Liliana Banaszak, Julia Niemojewska, Natalia Kurach, Emilia Kośla oraz Kamila Borkowska. Mecz z Czechami będzie znakomitą okazją dla młodych zawodniczek, które będą miały szansę pokazać swoje umiejętności. Zapraszam wszystkich do hali w Sosnowcu! - mówi Karol Kowalewski, trener reprezentacji Polski. Skład reprezentacji Polski: Julia Niemojewska (Faenza)

Julia Bazan (VBW Arka Gdynia)

Aleksandra Wojtala (MB Zagłębie Sosnowiec)

Sylwia Bujniak (Saarlouis)

Zuzanna Kulińska (KGHM BC Polkowice)

Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia)

Emilia Kośla (KGHM BC Polkowice)

Martyna Pyka (1KS Ślęza Wrocław)

Marta Marcinkowska (MKS Pruszków)

Natalia Kurach (1KS Ślęza Wrocław)

Ewelina Śmiałek (PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp.)

Kamila Borkowska (VBW Arka Gdynia)

Liliana Banaszak (KGHM BC Polkowice)

Aleksandra Parzeńska (Estapona) / Materiały prasowe Sztab szkoleniowy: Karol Kowalewski (trener główny)

Wojciech Eljasz-Radzikowski (trener asystent)

Marek Lebiedziński (trener asystent)

Wojciech Szawarski (trener asystent)

Bartosz Pasternak (trener motoryki)

Marcin Lubik (fizjoterapeuta)

Mateusz Mruk (fizjoterapeuta)

Magdalena Leciejewska (menager generalny)

Maciej Krupiński (kierownik drużyny)

