Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 88:81 w ostatnim meczu kwalifikacyjnym do EuroBasketu w Arenie Gliwice. Biało-Czerwoni już wcześniej zakwalifikowali się na mistrzostwa Europy, a w tym spotkaniu okazję do debiutu otrzymali młodzi Jeremy Sochan i Igor Milicić, a także Jakub Garbacz.

Polacy Dominik Olejniczak i Jeremy Sochan oraz Rumun Tudor Gheorghe / Andrzej Grygiel / PAP

Niespełna 18-letni Jeremy Sochan rozpoczął to spotkanie w wyjściowym składzie, tym samym zanotował debiut w seniorskiej reprezentacji. Początek w ataku należał do Michała Michalaka - dzięki jego akcjom było 7:3. Obie drużyny później dobrze rzucały z dystansu, a spotkanie się wyrównało. Dobre fragmenty Dominika Olejniczaka i Sochana pozwalały kadrze utrzymywać przewagę. Swoje pierwsze minuty w reprezentacji otrzymał także Jakub Garbacz, a po rzutach wolnych Łukasza Kolendy po 10 minutach było 34:26.

W drugiej kwarcie na parkiecie pojawił się też Igor Milicić, a to oznaczało kolejny debiut w Biało-Czerwonych barwach. Tę część meczu zespół trenera Mike’a Taylora rozpoczął od serii 6:0, a po późniejszej trójce Michalaka przewaga wynosiła już 13 punktów. Rywale po części odrabiali straty m.in. dzięki rzutom z dystansu Mirela Dragoste i Bogdana Popy. Sporo spokoju kadrze dawał Aleksander Dziewa, ale końcówka pierwszej połowy należała do Rumunów. Dwie szybkie trójki Maciuci i Dragoste sprawiły, że przyjezdni zbliżyli się do wyniku 50:47.

Od małej serii 6:0 trzecią kwartę rozpoczęli Biało-Czerwoni. Bardzo aktywny ponownie był Jeremy Sochan, a ważne akcje kreował także doświadczony Adam Waczyński. Po kolejnej akcji Sochana - tym razem 3+1 - przewaga wynosiła już 18 punktów. Rumunia długo miała ogromne problemy z pokonaniem defensywy naszej drużyny. Swoje kolejne szanse dostawali też Kolenda oraz Garbacz, a po 30 minutach było 75:63.

W ostatniej części gry Rumuni “szarpali" i walczyli o korzystny wynik. Dzięki jednej z akcji Raresa Uty rywale przegrywali już tylko trzema punktami! Biało-Czerwoni kontrolowali jednak sytuację na parkiecie, w czym wymiernie pomagali Michał Michalak oraz Aleksander Balcerowski. Końcówka przyniosła trochę emocji, ale ostatecznie to Polacy cieszyli się ze zwycięstwa 88:81.

Wynik:

Polska - Rumunia 88:81 (34:26, 16:21, 25:16, 13:18)

Polska: Michalak 24, Sochan 18, Balcerowski 11, Olejniczak 9, Dziewa 8, Kolenda 6, Waczyński 5, Garbacz 3, Ponitka 2, Milicić 2, Slaughter 0

Rumunia: Maciuca 16, Nicolescu 15, Popa 11, Olah 10, Uta 10, Diculescu 7, Gheorghe 6, Dragoste 6, Badiu 0, Berceanu 0, Fometescu 0