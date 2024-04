Wyprawa Mateusza Waligóry zyskuje na wysokości. Po kilkudniowej przerwie, regeneracji sił w Lukli i oczekiwaniu na pozostałych członków zespołu podróżnik kontynuuje wędrówkę w kierunku celu wyprawy, Mount Everestu. Helikopterem do Lukli dotarli pozostali uczestnicy wyprawy: Iza Pakuła, Mirek Baściuk, Bartek Dobroch i Marcin Kin. Cała grupa wyruszyła 13 kwietnia w drogę do Namcze Bazar i dalej do Tengboche. Szlak uczestników pokrywa się na tym etapie z klasyczną trasą trekkingu do bazy pod Everestem. W logistyce trekkingu pomaga agencja Imagine Nepal, założoną przez jednego z najbardziej znanych Szerpów, zimowego zdobywcę K2, Mingmę G.