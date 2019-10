Nepalczyk Nirmal Purja ogłosił, że w ciągu siedmiu miesięcy zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczniki. Pierwszy z nich 36-letni himalaista zdobył w kwietniu – była to Annapurna. We wtorek wszedł na Sziszapangmę. "Misja wykonana" – napisał na Facebooku. Ostatni rekord należał do legendy światowego himalaizmu, polskiego wspinacza Jerzego Kukuczki.

