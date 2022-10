Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie tzw. afery podsłuchowej. O konieczności powołania komisji mówił w tym tygodniu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Borys Budka / Tomasz Gzell / PAP

Złożenie wniosku przez klub Koalicji Obywatelskiej zapowiedział w czwartek w Sejmie szef klubu KO Borys Budka.

W środę Prokuratura Krajowa opublikowała zeznania Marcina W. - wspólnika biznesowego Marka Falenty w sprawie tzw. afery podsłuchowej. Wynika z nich m.in., że Marcin W. zeznawał (w 2017 i 2018 r.), iż wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro M.T., "synowi byłego premiera". Miało to mieć miejsce w 2014 r. i jak zeznawał Marcin W., pieniądze włożył do reklamówki ze sklepu Biedronka, a miała to być "prowizja za zgodę" ówczesnych władz na transakcję dotyczącą sprowadzania węgla z Rosji.

Michał Tusk oświadczył w środę, że to "totalne bzdury", że nie poznał Marka Falenty ani Marcina W. i nigdy też nie był przesłuchiwany w tej sprawie. Wskazał też, że prokuratura protokoły z tymi zeznaniami ma "od lat". Donald Tusk pytany przez dziennikarza TVN24, czy widział i dostał kiedykolwiek reklamówkę z 600 tys. euro, odpowiedział, że "nie widział takiej kwoty pieniędzy".

Tusk chce komisji śledczej

Tusk o konieczności powołania komisji śledczej w sprawie tzw. afery podsłuchowej mówił już we wtorek. Odniósł się w ten sposób do publikacji "Newsweeka". Tygodnik napisał, że nagrania z udziałem najważniejszych polityków, zanim zostały opublikowane w 2014 roku, zostały sprzedane rosyjskim służbom. "Prokuratura nie jest godna zaufania. Tylko komisja niezależna od Ziobry i Kaczyńskiego może wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u" - mówił wtedy szef PO.

Gdy dzień później prokuratura opublikowała zeznania Marcina W., Tusk znów zareagował. "Minister odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości używa prokuratury, żeby atakować rodzinę lidera opozycji" - mówił w TVN24.

Afera podsłuchowa

Tzw. afera podsłuchowa była jedną z głośniejszych spraw w ostatnich latach. Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska; po wyborach w następnym roku do władzy doszło PiS.

Do nagrywania osób z kręgów polityki, biznesu i funkcjonariuszy publicznych w dwóch restauracjach dochodziło w latach 2013-2014. Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika. Podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad stu osób; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Prawomocny wyrok 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności usłyszał w związku z tą aferą biznesmen Marek Falenta.