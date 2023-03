Dziennikarze, którzy rozmawiali z Farrellem i jego synem, dopytywali się chłopca o to, jakim ojcem jest aktor. Chcieli wiedzieć, czy jest twardy i wymagający. Patrz, te 20 dolarów może być twoje - żartował Colin Farrell i próbował "przekupić" syna. Chłopiec od razu wyczuł konwencję. Nie, nie, z całą pewnością jest miły - mówił Henry Thomas, udając, że ociera pot z czoła.

Wideo youtube

Reporterzy nie ustępowali. Próbowali namówić nastolatka, by zdradził im tajemnice ojca. Nawet się nie waż - śmiał się aktor.

Dopytywani o to, co robili w przedoscarowy weekend, panowie Farrell przyznali, że zostali w pokoju hotelowym i oglądali "Wieloryba". Zajadali się przy tym cheeseburgerami. Za oknem padało, my byliśmy w piżamach i rozmawialiśmy nt. tego weekendu. Lepszego wieczoru nie dało się wymyślić - opowiadał aktor. Tak, było doskonale - wtórował mu uśmiechnięty Henry Tadeusz. Świetnie się bawiliśmy - zapewniał jego ojciec.

Na pytanie, co Henry Tadeusz sądzi nt. gry Brendana Frasera w "Wielorybie", chłopiec przyznał, że była świetna.

Alicja Bachleda-Curuś / Radek Pietruszka / PAP

Towarzyski debiut Henry'ego Tadeusza pilnie obserwowała jego mama, Alicja Bachleda-Curuś. Aktorka, z którą korespondent RMF FM Paweł Żuchowski rozmawiał przed rozpoczęciem gali nt. szans na Oscara filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego, w trakcie wywiadu cały czas spoglądała na ekran, na którym transmitowano uroczystość.