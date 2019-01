"To ogromny sukces. Bardzo się z tego cieszymy i oczywiście dalej będziemy prowadzić kampanię, miejmy nadzieję, do szczęśliwego końca we wszystkich tych kategoriach" – tak producentka „Zimnej wojny” Ewa Puszczyńska skomentowała trzy oscarowe nominacje dla filmu Pawła Pawlikowskiego. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła, że "Zimna wojna" została nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nominację za zdjęcia do otrzymał operator Łukasz Żal, a Paweł Pawlikowski powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy reżyser.

Borys Szyc, Ewa Puszczyńska i Łukasz Żal /Radek Pietruszka /PAP

