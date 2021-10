16 i 17 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się szósta edycja Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. Jeden z największych i najbardziej nietypowych kongresów w Polsce po raz kolejny przyciągnie do Krakowa znane autorytety z życia społecznego oraz zgromadzi międzynarodową widownię, która - podobnie jak w ubiegłym roku - będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu dzięki wirtualnej platformie streamingowej.

/ Materiały prasowe

Open Eyes Economy Summit odbywa się w Krakowie od 2016 roku i gromadzi wybitne osobistości ze świata nauki, ekonomii, kultury. To kongres poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych.

W tym roku odbędzie się 17-18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz na platformie Live OEES.

Szósta edycja Open Eyes Economy Summit tradycyjnie składa się z czterech bloków tematycznych: FIRMA-IDEA, MARKA -KULTURA, MIASTO-IDEA oraz ŁAD MIĘDZYNARODOWY.

Tematy, które wypełnią poszczególne bloki, to m.in.: zarządzanie różnorodnością w organizacji, organizacje i ekosystemy biznesowe w czasach COVID, miasta historyczne, naturalizacja i ulokalnienie gospodarowania, streaming & gaming oraz projektowanie nowego świata po pandemii.

Sporo uwagi w programie poświęcone zostanie polityce zagranicznej, kryzysowi państw demokratycznych oraz nowej administracji USA.

W programie po raz pierwszy pojawi się także ścieżka specjalna, w której zaproszeni prelegenci poświęcą uwagę Karpatom - omówione zostaną w niej m.in. bogactwo i różnorodność krajów Europy Środkowej oraz kapitał regionu łańcucha górskiego Karpat.

Jednak na pierwszy plan podczas szóstej edycji wysuwają się GeneRacje. Relacje międzypokoleniowe to jedna z głównych myśli VI Kongresu Open Eyes Economy Summit, która wyraźnie odznacza się w całym programie, a także w kampanii społecznej towarzyszącej szóstej edycji. Tegoroczny kongres po raz pierwszy ma nie jedną, a dwie twarze - starszego mężczyzny oraz młodej dziewczyny.

Prezentowane w kontekście różnych ścieżek tematycznych, zwracają uwagę na wielowymiarowość zagadnienia, jakim są relacje międzypokoleniowe. Organizatorzy przeprowadzą również serię warsztatów międzypokoleniowych dla seniorów i juniorów, których efekty przedstawione zostaną na wystawie oraz podczas performance’u w trakcie OEES VI, na którym odbędzie się również specjalna sesja Q&A dotycząca różnorodności pokoleniowej. Całość merytorycznie dopełni Raport Generacyjny przygotowany przez ekspertów think tanku OEES HUB.

Jak co roku listopadowy szczyt to dla ruchu Open Eyes Economy świetna okazja do podsumowania całorocznej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii wartości społecznych. Po półtora roku walki z pandemią ciężko wskazać sferę życia, na którą nie miała ona wpływu. Inaczej nie mogło więc być i w przypadku programu OEES 6 - jej echo, bezpośrednio bądź pośrednio, będzie dostrzegalne we wszystkich blokach tematycznych. Sporo uwagi poświęcamy w tym roku relacjom międzypokoleniowym, które są niesamowicie ważnym elementem, bez którego nie zbudujemy nowego świata. Przez długie lata - również jako wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego -obserwowałem, jak młode pokolenie uczy się od starszego, i nie zawsze jest to dobra wiedza. Czas, by ożywić przepływ myśli w drugą stronę. Wierzę, że w dużym stopniu przyczyni się to do wypracowania wielu nowatorskich rozwiązań, które, chociażby w obliczu katastrofy klimatycznej, są ludzkości niezbędne. Dziś Open Eyes Economy Summit to nie tylko intelektualne wyzwanie, ale również bezpośrednie działanie, do którego wszystkich bardzo serdecznie zachęcam-mówi prof. Jerzy Hausner, pomysłodawca oraz Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Największe wydarzenie online 2020 roku

Ekologiczny transport, fake newsy, misseling, overtourism, zmiany klimatyczne - te tematy, zanim znalazły się na pierwszych stronach gazet i portali informacyjnych, były szeroko omawiane podczas poprzednich edycji Open Eyes Economy Summit. Zresztą wizjonerstwo organizatorów dostrzec można nie tylko w warstwie merytorycznej - nowatorskie i świeże podejście świetnie odzwierciedla chociażby otwarta, żywa, interdyscyplinarna formuła kongresu, która pozwala łączyć różne środowiska. Wspomniane kwestie wpłynęły na przyznanie Open Eyes Economy Summit w ubiegłym roku prestiżowej nagrody Conventa Best Event Award, którą Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości został uhonorowany za całokształt. Dziś największe polskie wydarzenie online 2020 roku powraca w hybrydowej formie.

Zeszły rok nauczył nas pokory. Ale nie tylko - nauczył nas również wzorowej organizacji, a także wlał w nasze serca dużo wiary w to, co robimy. Po dość nieprzewidywalnym 2020 roku wiem, że wartość tego, co tworzymy z prof. Jerzym Hausnerem, od pięciu lat, zwiększa się z roku na rok. Bardzo się cieszę, że w tym roku w ICE Kraków spotkam o wiele więcej osób niż w zeszłym roku, jednak z równym entuzjazmem myślę o wszystkich tych, którzy odwiedzą ICE Kraków wirtualnie. W zeszłym roku gościliśmy ludzi z całego świata i mam nadzieję, że w listopadzie obie strefy -zarówno ta stacjonarna jak i wirtualna -zapewnią naszym gościom sporą dawkę wiedzy i inspiracji - mówi Tomasz Wojtas, dyrektor OEES.

OEES otwiera nie tylko oczy

We wrześniu ruszyła rejestracja na VI Kongres Open Eyes Economy Summit. Zainteresowani mogą wziąć udział w kongresie zarówno przy pomocy wirtualnej platformy streamingowej Live OEES (live.oees.pl)., jak i stacjonarnie, w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Do stacjonarnego udziału, wszystkich tych, którzy mają taką możliwość, zachęcają organizatorzy. OEES, oprócz interdyscyplinarnego programu, znany jest również z żywej i otwartej formuły oraz możliwości networkingowych, którym sprzyja specjalnie zaaranżowana przestrzeń Centrum Kongresowego ICE oraz otwartość uczestników Kongresu Otwartych Oczu. W trakcie kongresu będzie można także wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących, w tym m.in. w Open Eyes Art Festival.

Zeszłoroczna edycja, przy nieocenionej pomocy zdobyczy technologicznych, pozwoliła nam otworzyć drzwi OEES na cały świat. W tym roku będziemy kontynuować tę międzynarodową ekspansję, przy jednoczesnym powrocie do rozmów twarzą w twarz bądź - co chyba lepiej pasuje do obecnej sytuacji - oko w oko. Dla mnie wiąże się to z niewyobrażalną radością dlatego, że dawka energii, która generuje się przez te dwa listopadowe dni w krakowskim ICE, jest gigantyczna -i chyba śmiało mogę porównać ją z zakochaniem. Dzięki temu zakochuje się w OEES co roku. Podczas szóstej edycji będziemy generować ją przy pomocy GeneRacji, co dodatkowo - mam nadzieję - pozwoli zwiększyć moc naszego błękitnego reaktora. Warto tu być i naładować się razem znami - podsumowuje Mateusz Zmyślony, pomysłodawca OEES oraz Dyrektor Kreatywny OEES.