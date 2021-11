Za nami pierwszy dzień VI. edycji Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. Wydarzenie, które co roku przyciąga do Krakowa międzynarodową publiczność, porusza szereg istotnych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz ekonomią opartą na wartościach społecznych. Podczas pierwszego dnia Kongresu sesje i panele dyskusyjne krążyły wokół takich tematów jak: "Zarządzanie różnorodnością: Wielopokoleniowa i wielokulturowa organizacja", "Miasta historyczne - co dalej?" oraz "Streaming & Gaming". Kongres odbywa się w formie hybrydowej.

W wydarzeniu można też brać udział on-line.



W Krakowie trwa Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości. Wydarzenie, które co roku zrzesza znane autorytety z różnych dziedzin życia społecznego, to nowatorski kongres skupiający uwagę wielu dziedzin życia społecznego wokół zrównoważonego rozwoju i ekonomii opartej o wartości społeczne.

Tegoroczny kongres otworzyło wystąpienie Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa, które od samego początku aktywnie wspiera przedsięwzięcie ruchu Open Eyes Economy. W tym roku, w ramach wieloletniej współpracy, Miasto patronuje ścieżce tematycznej "Miasta Historyczne - co dalej?", która skupia się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast historycznych, takich jak chociażby utrzymanie harmonii pomiędzy funkcjonowaniem sektora turystycznego, a codziennym miejskim życiem czy projektowanie przestrzeni miejskiej dopasowanej do potrzeb mieszkańców. W ramach wspomnianej ścieżki odbyła się m.in. nawiązująca do tytułu ścieżki sesja z udziałem Mino Esquenet - Radnej ds. Klimatu i Energii, polityki środowiskowej, inteligentnego zarządzania miastem i obiektami w Brugii, Jerzego Muzyka - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Ernsta Woller - Przewodniczącego austriackiego Parlamentu. Na scenie pojawiło się także dwóch byłych Generalnych Konserwatorów Zabytków, Tadeusz Zielniewicz oraz dr Aleksander Bocha, którzy wspólnie podjęli temat "Rewitalizacja, a Prawa Człowieka do dziedzictwa kultury". Odbyła się także sesja "Nowy Europejski Bauhaus" przy partnerstwie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Natomiast ścieżkę poświęxoną miastom historycznym rozpoczął swoim wystąpieniem prof. Michael Turner z Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem, który mówił o nowych formach urbanistycznych.

W tym samym czasie na sali głównej trwały prelekcje i dyskusje w ramach ścieżki "Zarządzanie różnorodnością: Wielopokoleniowa i wielokulturowa organizacja". Ścieżkę swoim wystąpieniem otworzył Markus Baltzer - Prezes Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej oraz Prezes Zarządu Bayer Polska. Na scenie pojawiła się również Agnieszka Pałka, CEO Get Dressed, która mówiła o "Kulturze organizacji według Generacji Z". W ramach bloku FIRMA-IDEA odbyła się także ciekawa sesja "Różnorodność jako źródło unikalności i przewag rynkowych", w której udział wzięli: Krzysztof Domarecki - główny akcjonariusz Grupy Selena, Daria Gostkowska - Dyrektorka Wykonawcza Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku BNP Paribas, Olga Grygier-Siddons - business advisor & mentor oraz były CEO w PwC in CEE, a także Artur Rzepecki - Executive & Leadership Coach oraz Federico Tonetti - Sustainability Director w Compass Group.

Sporo zainteresowania wzbudziła wśród uczestników ścieżka dotycząca wirtualnego świata streamingu i gier komputerowych. W jej ramach dr Bartłomiej Biga - Wiceprzewodniczący Rady Programowej OEES, Marek Hojda - Dyrektor, Music Export Poland, Kamil Jakuza Jaczyński - Executive Director, Addicted To Music Studios, Piotr Kabaj ze Związku Producentów Audio-Video (ZPAV) oraz Rafael Schwarz - Managing Director, TERRITORY Influence, podjęli interesującą dyskusję dotyczącą wpływu streamingu na kulturę. Pytaniem, które rozważano było "rabuje czy ratuje?". Goście mogli zobaczyć także rozmowę o nietypowych funkcjach gier, którą podjęli Piotr Babieno - Prezes Zarządu, Bloober Team; twórca gry "Medium", dr Adam Flamma z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Paweł Miechowski - PR Lead, 11 bit studios, Justyna Płatek - założycielka i właścicielka, MindCloud, prof. Bob De Schutter - Northeastern University; właściciel i założyciel Lifelong Games oraz dr Dominika Urbańska-Galanciak - Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także rozmowa Tomka Lipińskiego - artysty, członka Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Miłosza "Miuosh" Boryckiego - rapera i producenta muzycznego.

W tym roku po raz pierwszy pojawiła się także ścieżka specjalna, która dotyczyła Karpat. W trakcie jej trwania głos zabrał m.in. prof. dr hab. Maciej Janowski - Dyrektor Instytutu Historii, PAN, który przedstawił ciekawą perspektywę na jeden z najwspanialszych górskich łańcuchów w Europie.



W ramach ścieżki rozmawiano także o transformacji klimatycznej miast, a w rozmowie udział wzięli dr Justyna Glusman - Dyrektorka Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Michał Guć - Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji, Magdalena Żmuda - Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Poznaniu oraz Jakub Mazur - Wiceprezydent Wrocławia. Natomiast "o ukrytym potencjale Karpat" opowiedzieli Krzysztof Czyżewski - współtwórca Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze, Łukasz Galusek - Zastępca Dyrektora ds. Programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz Magda Vášáryová - była Ambasador Słowacji w Polsce.

Tegoroczny OEES poświęcił także sporo miejsca problemom współczesnej demokracji oraz nowej administracji USA. W ramach pogłębienia tego tematu z Bartoszem Węglarczykiem, Redaktorem Naczelnym Onetu, rozmawiali: dr Włodzimierz Cimoszewicz - Minister Spraw Zagranicznych w latach 2001-2005, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld - Minister Spraw Zagranicznych w 2005 r. oraz Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych w latach 2007-2014. Rozmowę poprzedziło wystąpienie Daniela Fried - byłego ambasadora USA w Polsce oraz byłego zastępcy Sekretarza Stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich, w którym opowiedział o strategii działań na rzecz wolności na świecie administracji Prezydenta Joe Biddena.

Również w ramach sesji specjalnych odbyło się sporo ciekawych rozmów i wystąpień. O tym, jak kultura i jej twórcy mogą przywrócić naturalną więź między człowiekiem i naturą rozmawiali Rainer Kern - Director Enjoy Jazz Festival, Special Advisor to the Mayor of Mannheim, co-founder of Renaissance Now, Małgorzata Płysa - Dyrektorka UNSOUND Festival, Matylda Sałajewska - artystka wizualna oraz dr Ege Yildirim - Heritage Planner. O TikToku wraz z dr Piotr Stankiewicz - pisarzem i filozofem, autorem "Sztuki życia według stoików" oraz Jakubem Olkiem - Head of Public Policy for Central and Eastern Europe w TikToku, rozmawiała Olga Brzezińska - Prezes Zarządu, Fundacja Miasto Literatury; Dyrektor Programowa Festiwalu Miłosza. Ciekawie potoczyła się również rozmowa o kryzysie wyobraźni przeprowadzona przez dwóch przedstawicieli uniwersyteckich: prof. dr hab. Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Marci Shore - z Yale University. Ciekawe wnioski przyniosła także dyskusja Rafała Barańskiego - Prezesa Zarządu, braf.tech, Piotra Ziętara - Prezesaa Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Grzegorza Osieckiego z Dziennika Gazeta Prawna o korzyściach, jakie w długoterminowym okresie dała firmom pandemia

W trakcie pierwszego dnia OEES odbyły się także performance "Nie psujcie nam świata" w reżyserii Andrzeja Roga oraz sesja Q&a "Nie psujcie nam świata - o relacjach międzypokoleniowych" będące częścią projektu międzygeneracyjnego oraz kampanii społecznej Generacje: mają swoje racje, towarzyszącej tegorocznej edycji Open Eyes Economy Summit.

Przed nami jeszcze drugi dzień Open Eyes Economy Summit, a w nim m.in. sesje poświecone takim tematom jak "Organizacje i ekosystemy biznesowe w czasach COVID", "Od globalizacji do lokalności - ulokalnienie i naturalizacja gospodarowania" czy "Czy i jak zaczynać wszystko od nowa?". W trakcie drugiego dnia OEES odbędzie się także ceremonia wręczenia Nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza.

Drugi dzień Międzynarodowego Szczytu Ekonomii Wartości można zobaczyć na platformie streamingowej rejestrując się na stronie www.live.oees.pl