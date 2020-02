44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess. Objęty kwarantanną wycieczkowiec cumuje w pobliżu portu w Jokohamie. Liczba zakażonych na statku wzrosła do 218, wśród pasażerów i członków załogi jest trzech Polaków.

44 kolejne osoby zakażone koronawirusem na Diamond Princess / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Japońskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że wśród osób przebywających w szpitalu, u których do tej pory stwierdzono koronawirusa, cztery są w stanie ciężkim.



W całej Japonii potwierdzono dotychczas 247 przypadków zakażenia koronawirusem.



Na pokładzie wycieczkowca jest ponad 2600 pasażerów i 1045 członków załogi. Jest tam też trzech Polaków - jedna osoba z załogi i dwóch turystów. W piątek polski MSZ informował, że u Polaków nie stwierdzono koronawirusa.



Wycieczkowiec wypłynął z Jokohamy 20 stycznia z 2666 pasażerami z ponad 50 krajów świata na pokładzie.



Pierwszą osobą na statku, u której wykryto koronawirusa, był 80-letni obywatel Chin. Został on 25 stycznia wysadzony na ląd w Hongkongu i przekazany służbom medycznym. W Hongkongu armator postanowił skierować statek do portu w Jokohamie i zorganizował badania lekarskie pasażerów oraz załogi.



Statek powrócił z rejsu 3 lutego i został objęty dwutygodniową kwarantanną.