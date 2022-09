Trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II zostanie przewieziona z zamku Balmoral w Szkocji, gdzie monarchini zmarła w czwartek, do Pałacu Holyroodhouse w Edynburgu, który był jej oficjalną szkocką rezydencją.

Policja przed zamkiem Balmoral / PAUL REID / PAP/EPA

Karawan wyruszył z Balmoral o godz. 10:00 czasu miejscowego (godz. 11:00 w Polsce). Najpierw jedzie do Aberdeen, a później wzdłuż wschodniego wybrzeża Szkocji, przez Dundee, do Edynburga. Do Holyroodhouse powinien dotrzeć po około sześciu godzinach.

Trumna pozostanie na noc w sali tronowej w Holyroodhouse, zaś w poniedziałek po południu zostanie odprowadzona do edynburskiej katedry św. Idziego. W kondukcie będą szli król Karol III wraz z żoną Camillą, którzy przylecą z Londynu, oraz pozostali członkowie rodziny królewskiej.



W katedrze trumna pozostanie przez 24 godziny i od godz. 17:00 w poniedziałek będzie można przejść koło niej, aby oddać hołd królowej. We wtorek zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu, a stamtąd do bazy lotniczej RAF Northolt w zachodnim Londynie. W tej części drogi trumnie będzie towarzyszyć córka królowej, księżniczka Anna.

W środę po południu trumna Elżbiety II zostanie przewieziona na lawecie armatniej do Pałacu Westminsterskiego. Pozostanie tam do poniedziałkowego poranka, skąd trafi do Opactwa Westminsterskiego.

Po ceremonii pogrzebowej trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie pochowani są także jej zmarły w zeszłym roku mąż, książę Filip oraz jej rodzice.

Kiedy odbędzie się pogrzeb królowej Elżbiety II?

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek 19 września - podał wczoraj Pałac Buckingham. Będzie to dla Brytyjczyków dzień wolny od pracy.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w Opactwie Westminsterskim o godz. 12 polskiego czasu. Przez 4 dni przed pogrzebem królowej trumna z jej ciałem będzie wystawiona na widok publiczny w najstarszej części Pałacu Westminsterskiego, by Brytyjczycy mogli oddać jej hołd.

Elżbieta II zmarła w czwartek po południu w Balmoral w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat.