W okrojonym składzie trenowała w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski, przygotowująca się do meczów eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią. W zajęciach nie uczestniczyli Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i Damian Szymański, a w środę do kadry dołączy Łukasz Fabianski.

Trening reprezentacji Polski w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Popołudniowy trening na bocznym boisku Legii był pierwszym podczas październikowego zgrupowania. Dzień wcześniej kadrowicze dostali wolne na odpoczynek i załatwienie różnych spraw.



Wtorkowe zajęcia trwały ponad godzinę, ale trener Paulo Sousa nie miał jeszcze wszystkich piłkarzy do dyspozycji. Bereszyński i Szymański (strzelec gola we wrześniowym meczu z Anglią) z powodu lekkich dolegliwości zostali w hotelu, nie trenował również Zieliński.



Chodziło o to, żeby niepotrzebnie nie ryzykować, wiec profilaktycznie nie brali udziału w zajęciach. Piotrek miał niedawno kontuzję, nie grał we wrześniowych meczach kadry. Najważniejsze są najbliższe spotkania, występ tych zawodników nie jest zagrożony - powiedział PAP team menedżer reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.



Fabiański pożegna się z reprezentacją

Na zgrupowaniu nie ma jeszcze Fabiańskiego, ale sytuacja 36-letniego bramkarza jest zupełnie inna niż pozostałych kadrowiczów. Golkiper West Ham United już wcześniej zdecydował o zakończeniu kariery w reprezentacji, a oficjalnie pożegna się w meczu z San Marino w Warszawie. Do kadry ma dołączyć w środę.



Sousa potwierdził niedawno, że w spotkaniach z San Marino i Albanią nie wystąpią kontuzjowani Maciej Rybus i Arkadiusz Reca, a z powodów osobistych Nicola Zalewski.



Decyzja w sprawie Bartłomieja Drągowskiego miała zapaść po badaniach. We wtorek ogłoszono, że bramkarza Fiorentiny zastąpi Radosław Majecki. Golkiper AS Monaco wziął już udział w popołudniowym treningu.



Na środę zaplanowano kolejne zajęcia na bocznym boisku Legii, tym razem znacznie wcześniej, już o godz. 10.30.



Polacy po sześciu kolejkach eliminacji w grupie I zajmują trzecie miejsce z 11 punktami. Prowadzi Anglia - 16, a druga jest Albania - 12. Biało-czerwoni jako jedyni grali dotychczas dwukrotnie z Anglikami (1:2 na wyjeździe i 1:1 u siebie).



Mecz z ostatnim w światowym rankingu San Marino odbędzie się w sobotę na PGE Narodowym, natomiast z Albanią biało-czerwoni zmierzą się trzy dni później w Tiranie.