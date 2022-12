Karim Benzema może zagrać w finale mundialu – informują zagraniczne media. Zdobywca Złotej Piłki tuż przed startem turnieju doznał kontuzji.

Karim Benzema / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Francuzi grają na mundialu bez kilku ważnych zawodników. Z kadry - z powodów zdrowotnych - wypadli Paul Pogba i N'Golo Kante, a także Christopher Nkunku.

Tuż przed rozpoczęciem turnieju gruchnęła kolejna fatalna dla Francuzów wiadomość - kontuzja Karima Benzemy. Laureat Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika 2022 roku, doznał urazu mięśnia podczas treningu już w Katarze.

Jest mi bardzo przykro z powodu Karima, dla którego ten mundial był bardzo ważnym celem. Mimo tego ciosu dla francuskiego zespołu, nadal mam wiarę w tę grupę. Zrobimy wszystko, żeby sprostać wielkiemu wyzwaniu, jakie na nas czeka - napisał w oświadczeniu przed rozpoczęciem mundialu selekcjoner Didier Deschamps.

Napastnik Realu Madryt ostatni cały mecz rozegrał 19 października przeciwko Elche. Trzy dni później klub poinformował o urazie mięśnia czworogłowego lewej nogi swojego gwiazdora.

Francuz opuścił pięć spotkań, ale 2 listopada zagrał w ostatnich 28 minutach meczu z Celtikiem Glasgow w Lidze Mistrzów. Ostatecznie znalazł się w 26-osobowej kadrze broniących tytułu "Trójkolorowych" na MŚ. Jego marzenia pokrzyżowała jednak kontuzja.

Mimo wielu problemów kadrowych Francuzi bardzo dobrze radzą sobie na mundialu, a Benzemę godnie zastępuje Oliver Giroud. "Trójkolorowi" wczoraj pokonali Maroko i w niedzielę zagrają w finale mistrzostw świata z Argentyną.

Deschamps wyrazi zgodę?

Jak się okazuje, w tym spotkaniu może wystąpić Benzema. Napastnik Realu wrócił już do treningów i pragnie pojechać do Kataru.

"Mundo Deportivo" poinformowało, że Real wydał zgodę, aby Benzema poleciał do Kataru i wziął udział w meczu finałowym. Jest to możliwe, ponieważ Deschamps nie powołał nikogo do kadry w jego miejsce.

Jeśli więc selekcjoner wyrazi zgodę na taki manewr - będziemy mieli wielki powrót. Przypomnijmy, że na mundialu w Rosji cztery lata temu Benzema nie wystąpił.

Finał piłkarskich mistrzostw świata już w niedzielę. Broniący tytułu Francuzi zagrają z Argentyną.