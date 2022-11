Robert Lewandowski przyznał podczas konferencji prasowej w katarskim mieście Al-Kharitiyath, że przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw świata, jakby to miał być jego ostatni mundial. "Nie wiem jednak, czy tak będzie" - podkreślił.

Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Piłkarze reprezentacji Polski przylecieli do Kataru w czwartek wieczorem, a już w piątek o godzinie 17:00 odbędą pierwszy trening.

Przed zajęciami zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem selekcjonera Czesława Michniewicza i kapitana Roberta Lewandowskiego. Szkoleniowiec przyznał, że wszyscy piłkarze są zdrowi, nikt nie zgłasza kontuzji.

Wszyscy są zdrowi i gotowi do udziału w treningu, czyli łącznie 27 piłkarzy (razem z trenującym bramkarzem Kacprem Tobiaszem, który nie jest zgłoszony do turnieju - przyp. red.) - powiedział Michniewicz.

Jak dodał, w piątkowych zajęciach czterech piłkarzy będzie bardziej oszczędzanych, ponieważ zagrali w środę po 90 minut w wygranym 1:0 sparingu z Chile.

Piątym, który rozegrał cały mecz, jest bramkarz Łukasz Skorupski, ale on weźmie normalnie udział w dzisiejszych zajęciach. Będziemy trenować głównie stałe fragmenty gry, a od jutra już taktykę z całym zespołem - dodał Michniewicz.

Lewandowski przyznał, że do turnieju przygotowuje się, jakby to miał być jego ostatni mundial.

Czy to będzie mój ostatni mundial? Nie wiem. Przygotowuję się tak, jakby to miał być mój ostatni mundial. Nie mówię "tak", nie mówię "nie". Możliwe, że fizycznie będę mógł jeszcze zagrać za cztery lata, ale na to mogą mieć wpływ inne czynniki - podkreślił 34-letni Lewandowski, który wystąpił już na mundialu w Rosji w 2018 roku.