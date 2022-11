Tylko jeden mecz dzieli reprezentację Polski od kolejnego kroku, jakim jest wtorkowe starcie z Meksykiem na mistrzostwach świata w Katarze. Dziś o godzinie 18:00 podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają sparing z Chilijczykami. Selekcjoner przyznał, że w składzie będzie kilka zmian.

Robert Lewandowski / Shutterstock

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że w towarzyskim meczu z Chile zagrają ci, którzy w ostatnim czasie rzadko lub w ogóle nie występowali w klubach.

Pięciu zawodników nie wystąpi w środowym spotkaniu. W składzie będzie jeden z dwójki Wojciech Szczęsny - Robert Lewandowski - przekazał selekcjoner.

Chile po raz drugi przed mundialem będzie sparingpartnerem polskich piłkarzy. W 2018 roku w Poznaniu mecz zakończył się remisem 2:2.

Nikt nie narzeka na poważniejszą kontuzję. Dbamy i chuchamy na Michała Skórasia, który nie będzie brał udziału w środowym meczu. Nie chcemy, żeby jego uraz się odnowił. Będzie trenował indywidualnie - poinformował szkoleniowiec.

Skład reprezentacji Polski powinniśmy poznać koło godziny 17:00.

Chile ma imitować Meksyk

Chile stylem gry przypomina Meksyk - pierwszego rywala, z którym Polacy zagrają 22 listopada na MŚ w Katarze .

Przeciwnik jest wymagający i odpowiedni na ten moment. Pochodzi z Ameryki Południowej. Poziom gry będzie podobny. Ryzyko kontuzji jest zawsze. To najtrudniejszy element w pracy trenera. Tego ryzyka chcemy uniknąć. Kontuzje to nieodłączny element futbolu. Zakładam jednak, że wszystko co złe nas ominie - stwierdził Michniewicz.

Zmiana stadionu spowodowała trochę zamieszania

Pierwotnie Polacy mieli zagrać z Chile na Stadionie Narodowym, jednak ze względu na wadę konstrukcji dachu spotkanie zostało przeniesione na obiekt przy ul. Łazienkowskiej, gdzie na co dzień gra Legia Warszawa.

Zmiana stadionu spowodowała trochę zamieszania. Trzeba było znaleźć nowe miejsce. Boisko na stadionie Legii będzie trudne, ale musimy to zaakceptować. Myślę, że gdybyśmy grali na Stadionie Narodowym, to byłoby mniej zmian. Ryzyko kontuzji zwiększyło się poprzez to, gdzie gramy - poinformował trener.

Gdzie oglądać mecz?

Spotkanie Polski z Chile rozpocznie się dziś (w środę) o godzinie 18:00 na stadionie Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej.

Transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Sport i Polsacie Sport Premium 1. W telewizji publicznej spotkanie skomentuje duet Mateusz Borek i Robert Podoliński.

W internecie mecz będzie można obejrzeć na stronie i w aplikacji mobilnej TVP Sport (za darmo), a także w Smart TV, Polsat Box Go i Canal+ Online.