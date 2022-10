Iran i Tunezja poza mundialem? Szef Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej Andrij Pawełko wezwał do zawieszenia Iranu w prawach członka FIFA w związku z powtarzającymi się naruszeniami praw człowieka w tym kraju. Z kolei FIFA zagroziła Tunezji wykluczeniem ze zbliżających się MŚ. Powodem ma być ingerencja tamtejszego rządu w wewnętrzne sprawy władz sportowych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Każdy jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego kraju. Co więcej, (Iran) to państwo, które wszyscy uważają za globalne zagrożenie - powiedział Pawełko w wywiadzie telewizyjnym.

Pałkin: Wykluczyć Iran z mundialu

W ubiegłym tygodniu dyrektor generalny Szachtara Donieck Serhij Pałkin zaapelował do FIFA o wykluczenie reprezentacji Iranu z piłkarskich mistrzostw świata w Katarze i zastąpienie jej przez Ukrainę. Powodem miały być doniesienia o dostarczaniu przez Irańczyków dronów wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

Podczas gdy irańscy przywódcy będą się dobrze bawić, oglądając swoją drużynę narodową w mistrzostwach świata, Ukraińcy będą zabijani przez irańskie drony i pociski - oświadczył Pałkin w mediach społecznościowych.

Według Ukraińców rosyjskie siły w celu ataków na tamtejsze miasta użyły już kilkuset irańskich dronów "Shahed", a zamówione są kolejne.

Rosja i Iran zaprzeczają, jakoby używane drony były wyprodukowane przez drugi z tych krajów.

FIFA grozi Tunezji

Międzynarodowa Federacja Piłkarska zagroziła Tunezji wykluczeniem ze zbliżających się mistrzostw świata w Katarze. Powodem ma być ingerencja tamtejszego rządu w wewnętrzne sprawy władz sportowych.

FIFA zareagowała w ten sposób na niedawne oświadczenie tunezyjskiego ministra sportu Kamela Deguiche, który zapowiadał interwencję m.in. w tamtejszej federacji piłkarskiej. FIFA przypomniała, że ingerencje w wewnętrzne sprawy krajowej federacji są niedopuszczalne.

"Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nałożeniem kar zgodnie z przepisami FIFA, włącznie z zawieszeniem danej federacji" - podkreślił dyrektor FIFA Kenny Jean-Marie w liście skierowanym do tunezyjskiej federacji.

W mistrzostwach świata w Katarze Tunezja ma zagrać w grupie D z broniącą tytułu Francją, a także z Australią i Danią. Mundial rozpocznie się 20 listopada.