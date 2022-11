​Kontuzjowany ostatnio napastnik Interu Mediolan Romelu Lukaku znalazł się w 26-osobowej kadrze reprezentacji Belgii na piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. Jego występ jest wciąż niepewny.

Romelu Lukaku / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Nie ma wątpliwości, że Romelu nie jest w pełni zdrowy, ale trzy ostatnie dni były bardzo pozytywne. Do końca będziemy na niego czekać. Gdyby nie było nadziei, nie powołałbym go - przekazał hiszpański trener Belgów Roberto Martinez, który już wcześniej ogłosił, że jeśli będzie szansa, by 29-latek zagrał choć w jednym spotkaniu grupowym, to zabierze do do Kataru.

Od sierpnia rosły napastnik, który w 102 występach w zespole narodowym uzyskał 68 goli, zagrał tylko w dwóch spotkaniach.

Martinez przekazał, że oprócz 26 powołanych w odwodzie ma czterech zawodników na liście rezerwowej. To Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio i Jason Denayer.

Czekamy do 22 listopada. Ostateczną decyzję podejmiemy 24 godziny przed pierwszym meczem, bo wtedy można jeszcze dokonać zmian w kadrze. To mało komfortowa sytuacja, ale ponieważ chcemy odegrać znaczącą rolę w turnieju, to musimy wykorzystywać wszelkie możliwości - dodał szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów".

Z kolei inny gwiazdor Belgów - Eden Hazard - nie cieszy się uznaniem trenera Realu Madryt Carlo Ancelottiego i od września ledwie dwukrotnie pojawił się na boisku.

To nasz talizman, kapitan, który w tej roli nigdy nie zawiódł. Boję się nieco o jego fizyczność, ale liczę, że pokaże na co go stać - wspomniał Martinez.

Belgia w grupie F mundialu zmierzy się z Kanadą, Marokiem i Chorwacją.

Kadra Belgii na MŚ 2022:

bramkarze: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madryt), Simon Mignolet (FC Brugge);

obrońcy: Toby Alderweireld (Royal Antwerpia), Zeno Debast (Anderlecht Bruksela), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester City), Arthur Theate (Stade Rennes), Jan Vertonghen (Benfica Lizbona), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester City);

pomocnicy: Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Everton FC), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (FC Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Yannick Carrasco (Atletico Madryt), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund);

napastnicy: Michy Batshuayi (Fenerbahce Stambuł), Charles De Ketelaere (AC Milan), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madryt), Romelu Lukaku (Inter Mediolan), Dries Mertens (Galatasaray Stambuł), Lois Openda (Racing Lens), Leandro Trossard (Brighton).