Wiemy, kto pojedzie na mundial! Z tej okazji Paweł Jawor porozmawiał z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, Franciszkiem Smudą, co sądzi o powołanej przez Czesława Michniewicza kadrze. "Naturalnie, że każdy z trenerów ma inny smak piłkarza. Jeden lubi z techniką użytkową, drugi siłowego" - stwierdził Smuda w Radiu RMF24.

Franciszek Smuda / Tomasz Koryszko / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Franciszek Smuda o kadrze na mundial w Katarze

To trener na co dzień jest z zespołem, ogląda co tydzień piłkarzy i wie, który jest w dobrej, a który w złej formie. Myślę, że po tej analizie, jaką na pewno zrobił cały sztab trenerski, to jest ten skład, który sobie na dzień dzisiejszy wyobrażają. Naturalnie, że każdy z trenerów ma inny smak piłkarza. Jeden lubi z techniką użytkową, drugi siłowego - stwierdził Franciszek Smuda.

Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski obecnie większym problemem od tego, kogo powołać na mundial, jest z kogo z nich zrezygnować. To nie jest tak jak było 15 lat temu, gdzie było w reprezentacji trzech zawodników, którzy grali w Borussii Dortmund i resztę trzeba było szukać ze świecą. Teraz jest naprawdę z czego wybrać - zauważył Franciszek Smuda.

Paweł Jawor zasugerował, że obok Lewandowskiego, to Piotrek Zieliński ma być jednym z lepszych zawodników na tym mundialu. Piotrek Zieliński rzeczywiście jest teraz w bardzo dobrej formie. Zresztą ostatnio był w Napoli na pierwszym miejscu i świetnie grał w pucharowych spotkaniach - zgodził się gość.

Franciszek Smuda uważa, że lepszym wyborem na gospodarza tegorocznych mistrzostw w piłce nożnej byłyby Argentyna, Brazylia lub Meksyk. Zawsze jestem za krajami, którym można pomóc. Być może ten mundial pomoże rozwinąć piłkę nożną na lepszym poziomie w Katarze, ale z drugiej strony uważam, że mundial powinien być w tych krajach gdzie rzeczywiście jest popularna piłka - stwierdził były selekcjoner.

Franciszek Smuda powiedział, by nie lekceważyć grupy, w której znaleźli się Polacy: Może się okazać, że będziemy mieli duże problemy nawet z Meksykiem, bo Meksyk naprawdę ma świetnych piłkarzy.

Na koniec były trener opowiedział o swoim faworycie tegorocznych mistrzostw: Powiedziałbym, że Brazylia będzie wielkim zespołem w tym roku. Zresztą te kraje południowe może będą miały łatwiej rozgrywać te mecze w Katarze od Europejczyków ze względu na klimat.

oprac. Kinga Adamczyk

Na naszej stronie RMF24.pl Patryk Serwański w rozmowie z Marcinem Baszczyńskim komentował powołania Michniewicza na mundial. TUTAJ LINK DO ROZMOWY>>>

/ RMF FM