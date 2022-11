Została tylko chwila do meczu Polska - Arabia Saudyjska. Maciej Murawski, były reprezentant Polski i ekspert CANAL+ Sport opowiedział w Radiu RMF24 co musi zrobić Polska, by wygrać dzisiejsze spotkanie. "To nie jest tak, że musimy dominować przez 90 minut, ale jeżeli jesteśmy przy piłce, to bądźmy odważniejsi" - mówił w rozmowie z Pauliną Sawicką.

Polscy piłkarze na treningu w Katarze / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Arabia Saudyjska ma już 3 punkty, co na pewno daje im przewagę psychologiczną - stwierdził Maciej Murawski, który choć wierzy w zwycięstwo Polaków, to nie zaprzecza, że będzie to na pewno trudny mecz. Nie jesteśmy faworytem, ale piłka zna takie historie, gdzie drużyny, które były faworyzowane, jednak nie podołały - pocieszył ekspert.

Były reprezentant Polski w piłce nożnej opowiedział, czego zabrakło mu w poprzednim meczu:



Mam takie wrażenie, że w pierwszym meczu trener wystawił wielu ofensywnych zawodników, ale wsadził ich w taki kierat defensywny i tak naprawdę oni w ofensywie swoich atutów nie pokazali. W defensywie było dobrze, tylko że po to się ofensywnych zawodników stawia na boisko, żeby oni kreowali sytuacje, żeby tworzyli je dla choćby Roberta. Mam nadzieję że dzisiaj będzie troszeczkę więcej takich sytuacji.



Ekspert wspomniał także co można zrobić, żeby dzisiejszy mecz skończył się z lepszym wynikiem:



To nie jest tak, że musimy dominować przez 90 minut, ale jeżeli jesteśmy przy piłce, to bądźmy odważniejsi. Atakujmy większą liczbą, wyprowadźmy więcej zawodników w pole karne przeciwnika po to, żeby te szanse na zdobycie gola były większe. Bo w tym pierwszym meczu poza sytuacją, po której mieliśmy karnego i Robert niestety go nie strzelił, to tych sytuacji praktycznie nie było. Dziś musimy walczyć o zwycięstwo. Jak pokazał ostatni mecz, rzadko się udaje wygrać spotkanie mając jedną sytuację, więc musimy ich stworzyć więcej.



Na koniec były reprezentant podzielił się swoim faworytem tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej:



Przed mistrzostwami myślałem o Argentynie. Tak sobie myślałem, że Messi kończy karierę i chyba to już jego ostatni tak duży turniej na mistrzostwach świata, więc pewnie chciałby wygrać mistrzostwo, żeby być jeszcze bardziej zapamiętany. Z tego powodu wydawało mi się, że to może być Argentyna. Tym bardziej, że miała świetną serię, nie przegrywała, grała bardzo dobrze. Natomiast mecz z Arabią Saudyjską pokazał, że może nawet nie wyjść z grupy.



Zdaniem Macieja Murawskiego na obecną chwilę jest zbyt wiele zmiennych, a piłka bardzo nieprzewidywalna, by móc z pełnym przekonaniem wytypować chociażby faworyta.



oprac. Kinga Adamczyk