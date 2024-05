Codzienny pośpiech, coraz więcej wyzwań, a także natłok bodźców związanych z wszechobecną technologią to zjawiska, które narażają nas na życie w przewlekłym stresie. Chroniczne napięcie negatywnie wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale też mentalne, dlatego coraz więcej osób chce świadomie budować szczęśliwe życie, korzystając przy tym z profesjonalnej pomocy trenera dobrostanu. Może to zawód przyszłości także dla Ciebie?

/ Materiały prasowe

Dobrostan - czym jest i dlaczego do niego dążymy?

Dobrostan (ang. wellbeing) to - najprościej mówiąc - poczucie zadowolenia i komfortu ze stanu swojego życia w różnych jego aspektach: fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Pojęcie wywodzi się z psychologii pozytywnej - dziedziny wyodrębnionej przez amerykańskiego psychologa Martina Seligmana, którego uznaje się za prekursora naukowych badań nad podłożem dobrego samopoczucia, poczucia szczęścia oraz czynników, które budują naszą satysfakcję z życia. Na dobrostan psychiczny wpływają m.in. doświadczanie pozytywnych emocji i stanu odprężenia, niski poziom stresu, więzi i relacje, realizowanie pasji, spełnienie zawodowe, na fizyczny - sprawność oraz aktywność fizyczna, zbilansowana dieta czy regularny, regenerujący sen, natomiast dobrostan społeczny zależy m.in. od poczucia przynależności do danej społeczności, bezpiecznego środowiska czy życzliwości i akceptacji ze strony otoczenia.

Brzmi jak gotowa recepta na szczęśliwe życie? Niestety, w praktyce dążenie do dobrostanu to proces złożony i trudny, ponieważ współczesny świat narzuca nam wiele wyzwań i ról i, którym chcemy lub musimy sprostać, a szybkie tempo życia, nadmiar bodźców czy niezdrowe nawyki nie sprzyjają utrzymaniu psychofizycznej równowagi. Na szczęście o konieczności dbania o dobrostan coraz więcej się pisze i mówi - także w kontekście tego, że jest on niezbędny do rozwijania osobistego potencjału i osiągania życiowych celów. Wzrost świadomości społecznej w tym temacie rodzi natomiast zapotrzebowanie na wykształconych w tej dziedzinie profesjonalistów, którzy zawodowo wspierają ludzi w procesie budowania satysfakcji zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego.

Trener dobrostanu i wellbeing manager na rynku pracy

Wellbeing coach - nazywany też trenerem dobrostanu lub wellbeing trenerem - to osoba o kompetencjach pozwalających na profesjonalne pomaganie klientom w dążeniu do życiowej równowagi, zarządzaniu stresem, dbaniu o zdrowie psychofizyczne i kreowaniu stylu życia, który służy rozwojowi osobistemu oraz zawodowemu. Najlepsi na rynku specjaliści w tej dziedzinie bazują na wiedzy psychologicznej uzyskanej podczas studiów kierunkowych z psychologii oraz certyfikowanych szkoleń z zakresu umiejętności coachingowych, ale też znajomości dodatkowych zagadnień m.in. z zakresu neuropsychologii, edukacji zdrowotnej, psychoprofilaktyki, metod relaksacji, a nawet arteterapii. Wellbeing coach oferuje swoje usługi klientom indywidualnym w formie sesji stacjonarnych lub online, jak również pracuje z grupami w formie szkoleń i warsztatów dla pracowników firm lub różnych grup zawodowych czy społecznych.

Widocznym na rynku pracy trendem jest też zapotrzebowanie na etatowych specjalistów oraz managerów ds. wellbeingu w organizacjach - poszukują ich zwłaszcza korporacje o wysokiej kulturze organizacyjnej, w której dbanie o dobrostan pracowników wykracza poza oferowanie standardowych benefitów. Do zadań wellbeing managera - lub też happiness managera - należy całościowe dbanie o wellbeing w firmie - od pomysłów po wdrażanie rozwiązań mających na celu zadbanie o fizyczny i psychiczny dobrostan pracowników, work-life balance, przyjazną przestrzeń biurową uwzględniającą tzw. chillout roomy (pokoje czy miejsca relaksu), jak również organizację aktywności warsztatów prozdrowotnych, psychoedukacyjnych czy rozwojowych.

Chillout Studies - kierunek studiów, który wpisuje się w trendy

Rosnące zapotrzebowanie na trenerów i managerów w zakresie wellbeingu wymaga nowoczesnego podejścia do kształcenia przyszłych profesjonalistów w tej dziedzinie, którzy odnajdą się zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak i w obszarze kształtowania kultury work-life balance czy wpływania na świadomość społeczną na temat dobrostanu i metod zarządzania stresem.

Naprzeciw temu wyszła właśnie niepubliczna uczelnia wyższa - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej studia I stopnia na unikalnym w skali kraju kierunku - Chillout Studies. Pod tą nazwą kryją się nieszablonowe studia psychologiczne, prowadzone w języku polskim i angielskim, których 3-letni harmonogram kształcenia obejmuje szereg zagadnień z dziedziny psychologii - poznawczej, społecznej, pozytywnej - ale nie tylko. Integralną część studiów stanowią praktyczne zajęcia pogłębiające znajomość zagadnień niezbędnych w pracy coacha dobrostanu, trenera stresu, wellbeing managera i innych, rozwijających się dynamicznie profesjach.

Na studentów kierunku Chillout Studies w AEH czekają między innymi:

laboratoria z biofeedbacku - czyli nieinwazyjnej metody terapii opartej na monitorowaniu pracy mózgu i reakcji fizjologicznych na stres;

praktyczny trening radzenia sobie ze stresem;

warsztaty designu przestrzeni relaksacyjnych z uwzględnieniem światła i koloru;

zajęcia z ergonomii wypoczynku, psychofizjologii snu czy muzykoterapii;

wybór konwersatoriów poruszających różne zagadnienia związane z rozwojem osobistym i poprawą jakość życia.

Tak praktyczne i konkretnie sprofilowane studia to z pewnością ciekawa propozycja dla osób zainteresowanych psychologią pozytywną, naukowym podłożem zjawiska stresu i relaksacji czy nowoczesnym podejściem do tworzenia przyjaznych i rozwojowych miejsc pracy. To także ważny krok dla rozwoju profesji, w których drzemie potencjał i przyszłość.





Fot. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie





/ Materiały prasowe