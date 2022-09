Piątek to ostatni dzień próbnych matur organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie zmierzyli się dziś z językiem obcym nowożytnym na poziomie podstawowym, m.in. angielskim. To przygotowanie do egzaminu dojrzałości, który odbędzie się w maju. Matura 2023 odbędzie się w już nowej formule - poziom egzaminu ma być też wyższy. Mamy dla Was arkusze z języka angielskiego.