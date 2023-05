W poniedziałek 8 maja o godz. 9.00 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Część z nich już po dwóch godzinach zaczęła opuszczać sale. Co pojawiło się na egzaminie? Matura była łatwa czy trudna? Co mówią maturzyści? Sprawdź w naszym artykule. Po godz. 14 CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne, chwilę później nasz ekspert zacznie je dla Was uzupełniać.

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu / Autor: Artur Sempruch, miastokolobrzeg.pl / Egzamin maturalny z matematyki jest obowiązkowa dla wszystkich maturzystów. Arkusze maturalne CKE z matematyki wraz z rozwiązaniami Od rana RMF FM towarzyszy maturzystom z Węgorzewa. Tam salę egzaminacyjną część uczniów opuściła już po 11 godzinach od rozpoczęcia matury z matematyki. W rozmowie z naszym reporterem przyznawali, że zadania były "podejrzanie łatwe". Matura była łatwa. Wszystko przerabialiśmy na lekcjach - mówiła jedna z maturzystek. Były zadania z polem podstawy, z objętością ostrosłupa, ciągi - wyliczyła inna z uczennic. W wynikach nie było dziwnych ułamków - przyznają maturzyści. Naprawdę ciężko będzie nie dostać 30 procent. Myślę, że nawet słabszym uczniom matura z matematyki nie powinna w tym roku stwarzać problemów - mówili nam tegoroczni maturzyści z LO w Węgorzewie. Podobnie jak w przypadku matury z języka polskiego i języka angielskiego na poziomie podstawowym będziemy mieć dla Was rozwiązania zadań z matematyki. Tradycyjnie już wypełnianiem arkuszy CKE zajmie się specjalnie dla Was matematyk z wieloletnim stażem Tomasz Wierzchowski z liceum w Węgorzewie. Ponadto po godz. 14 będziecie mogli na żywo na naszych portalach społecznościowych obejrzeć, jak krok po kroku należało rozwiązać poszczególne zadania. Nasz ekspert wyjaśni najważniejsze kwestie. Maturzysto, bądź z nami! Tutaj opublikujemy arkusze CKE z matury z matematyki, na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami >>> Matura 2023 z matematyki w dwóch formułach Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia do egzaminu przystąpili też abiturienci z lat ubiegłych. W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących to pierwszy rocznik, który uczył się w czteroletnim liceum i zdaje egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który skończy czteroletnie technikum i zdaje maturę w starej formule (Formuła 2015). Wraz z nimi maturę w tej formule zdają też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule potrwa 180 minut, a przeprowadzany w starej - 170 minut. Matura z matematyki bez sygnałów o nieprawidłowościach Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przekazał przed rozpoczęciem egzaminu, że do CKE nie wpłynęły żadne sygnały o nieprawidłowościach. Matura 2023. Przedmioty obowiązkowe i rozszerzane Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w piątek 12 maja, rano. Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. Zobacz również: ​Matura 2023. Język angielski. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi

