"Trwają rozmowy z uwagi na napięte relacje polsko-rosyjskie. Są rozważane różne warianty, natomiast po tym, co się wydarzyło 10 lat temu, myślę że pan prezydent osobiście nie jest zwolennikiem wyjazdu do Rosji" - mówił prezydencki minister Andrzej Dera w RMF FM. W kwietniu będziemy obchodzić 10. Rocznicę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia w tym roku wypada w Wielki Piątek. To – jak mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM – także brane jest pod uwagę.

