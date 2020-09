W głosowaniu nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt nie było dyscypliny w Porozumieniu, dlatego nie będzie konsekwencji dla wicepremier Jadwigi Emilewicz, która głosowała inaczej niż większość posłów ugrupowania - poinformowała rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka.

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz / Mateusz Marek / PAP

Podczas piątkowego głosowania nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt spośród 18 posłów Porozumienia 15 wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw, a wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz głosowała za przyjęciem ustawy.

Rzeczniczka Porozumienia, posłanka Magdalena Sroka pytana o doniesienia medialne dotyczące wyjaśnień, które ma władzom Porozumienia złożyć Emilewicz, powiedziała w poniedziałek, że wicepremier nie spotkają żadne konsekwencje w szeregach partii.



Poinformowała, że w tym tygodniu planowane jest spotkanie prezydium Porozumienia, ale "takiego punktu nie ma w planie posiedzenia".



Z pewnością koledzy i koleżanki zapytają o powód odmiennej decyzji minister Emilewicz, ale chciałabym też zaznaczyć, że nie obowiązywała dyscyplina w Porozumieniu, jeśli chodzi o to głosowanie, dlatego złożenie wyjaśnień to za dużo powiedziane. Pewnie rozmowa na ten temat będzie, ale to nie będzie kwestia żadnego wyciągania konsekwencji od wicepremier Emilewicz - dodała.

PRZECZYTAJ TAKŻE: "Koalicja nie rozbiła się o futerka". Długa lista pretensji PiS do Ziobry





Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Posłowie PiS zawieszeni

Mimo dyscypliny jaka obowiązywała w klubie PiS , przeciw ustawie opowiedziało się 38 posłów z tego klubu, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch z Porozumienia. Od tego czasu politycy PiS wielokrotnie powtarzali, że koalicja rządowa praktycznie nie istnieje.

Na dziś - po dzisiejszych głosowaniach - jesteśmy zdecydowani na rząd mniejszościowy - komentował jeszcze w piątek w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski.





Suski: Nasi byli koalicjanci powinni pakować biurka Piotr Szydłowski / RMF FM