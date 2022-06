1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Taką informację przekazał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Mariusz Kamiński / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

"1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego" - napisał Mariusz Kamiński na Twitterze. "Jednocześnie wojewodowie wprowadzą zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej" - dodał.

Według informacji reportera RMF FM, zakaz przebywania w odległości 200 metrów od granicy ma obowiązywać minimum 3 miesiące. W tym czasie na stalowym ogrodzeniu montowane będą urządzenia elektroniczne do zabezpieczania granicy. Pod koniec sierpnia zacznie się ich kalibrowanie, a do końca września ma być jeszcze uruchomione centrum nadzoru.

Od początku roku znaczenie zmniejszyła się liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy ze strony białoruskiej. Codziennie próbuje tego mniej więcej kilkunastu cudzoziemców.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu wskazano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do eskalacji kryzysu migracyjnego.

Budowa bariery, która stanie na 186 kilometrach granicy Polski z Białorusią, ruszyła 25 stycznia. Do tej pory wykonano ponad 130 kilometrów zapory fizycznej. Całość ma być gotowa do końca czerwca. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała we wtorek PAP, że odbiory pierwszych odcinków już się rozpoczęły.