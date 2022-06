„Mam swoje zdanie na ten temat, ale musimy przeanalizować wszystkie 'za' i 'przeciw'"- ocenił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odnosząc się do możliwości zniesienia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim.

Dlatego nie chciałbym w żaden sposób jeszcze teraz tego rozstrzygać - powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odnosząc się do możliwości zniesienia czasowego zakazu przebywania na wyznaczonym terenie przy granicy polsko-białoruskiej po wybudowaniu zapory granicznej. Zgodnie z harmonogramem zapora fizyczna ma zostać ukończona do 30 czerwca tego roku.

Rzeczywiście zapora powinna być ukończona w terminie. Jeżeli będą jakieś przesunięcia, to będą one drobne, na niedużych odcinkach, ale generalnie umowa zostanie wykonana przez wykonawców - powiedział wiceszef MSWiA.

Wąsik podkreślił, że decyzję w sprawie zniesienia bądź utrzymania zakazu przebywania podejmie minister spraw wewnętrznych i administracji po przeanalizowaniu wszystkich faktów. Myślę, że decyzja będzie w niedługim czasie zakomunikowana - zaznaczył.

Pytany o to, czy zapora spełnia już swoją funkcję, zaznaczył, że widać to już po dużym zmniejszeniu parcia na granicę. W szczególności tam, gdzie ta zapora jest już w 100 proc. gotowa, tam w zasadzie nie mamy do czynienia z nielegalną migracją, a przypomnę, że jeszcze dwa, trzy miesiące po budowie zapory oddamy całą perymetrię, czyli elektroniczne zabezpieczenie granicy: czujniki ruchu powiązane z kamerami ruchu, z termowizją, całą elektronikę, cały system, który będzie wspierał działanie straży granicznej. Także wydaje się, że to już odgrywa swoją rolę - ocenił.

Budowa bariery, która stanie na 186 kilometrach granicy Polski z Białorusią, ruszyła 25 stycznia. Do tej pory wykonano ponad 130 kilometrów zapory fizycznej. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała wczoraj, że odbiory pierwszych odcinków już się rozpoczęły.

Od września 2021 r. zakaz przebywania przy granicy

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu wskazano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.