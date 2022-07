Po 10 miesiącach przestaje obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach w woj. lubelskim i w woj. podlaskim przylegających do granicy z Białorusią. Wstęp jest zabroniony tylko w pasie o szerokości 200 metrów wzdłuż podlaskiego odcinka granicy.

Zapora fizyczna na granicy polsko-białoruskiej w okolicy wsi Nowodziel (gm. Kuźnica) / Artur Reszko / PAP

Jak informuje dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert, która jest w Białowieży na Podlasiu, w tym miejscu nie widać już posterunków policji ani wojska, ale nie widać też turystycznego ruchu. To jest 20-procentowe obłożenie - nawet nie, bo chyba 17 czy 18 proc. Rentowność hotelu zaczyna się od 40 proc. - to jest pokrycie kosztów. A to, co potem zostaje - dzielimy się wtedy podatkiem z państwem. Natomiast w chwili obecnej trudno mówić o jakiejkolwiek rentowności - mówi Marek Czarny z hotelu Białowieski. Jak dodaje, problemem są też rosnące koszty i coraz wyższa inflacja.

10-miesięczny zakaz

Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią obowiązywał prawie 10 miesięcy, od 2 września ubiegłego roku. Tego dnia na tym terenie wprowadzono stan wyjątkowy na 30 dni, który następnie przedłużono o kolejne 60 dni.



Stan wyjątkowy trwał do 30 listopada włącznie i zgodnie z konstytucją nie mógł być ponownie przedłużany. Przez kolejne miesiące zakaz w tej samej strefie obowiązywał na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Takie rozwiązanie umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej.



Początkowo rozporządzenie MSWiA wprowadziło zakaz przebywania na trzy miesiące - od 1 grudnia do 1 marca. Następnie okres ten został wydłużony do 30 czerwca. Termin ten zbiegał się z planowanym ukończeniem budowy zapory, która powstawała na 187 kilometrach podlaskiego odcinka granicy z Białorusią.

Gdzie nadal obowiązuje zakaz wstępu?

Budowa płotu została ukończona i rozporządzenie o zakazie od piątku już nie obowiązuje. Wstęp jest zabroniony tylko w pasie o szerokości 200 metrów wzdłuż podlaskiego odcinka granicy.



Zakaz w tym pasie od piątku wprowadził wojewoda na podstawie przepisu z ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. MSWiA i Straż Graniczna tłumaczą, że jest on potrzebny ze względu na budowę bariery elektronicznej, na którą składają się m.in. kamery i czujniki ruchu. Zabezpieczy ona 202 km i ma być gotowa do połowy września. W Lubelskiem, gdzie granica przebiega po rzece Bug i prace nie są prowadzone, takich ograniczeń nie ma.



Z rozporządzenia wojewody podlaskiego wynika, że pas granicy objęty zakazem zbliżania się na odległość 200 metrów ma 203,5 km długości. Przebiega od styku granic Polski, Białorusi i Litwy do znaku granicznego nr 498 oraz od północnego brzegu Bugu do znaku nr 444. Za złamanie zakazu grozi mandat.