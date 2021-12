W ciągu ostatniej doby nie odnotowano prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, ale wciąż jest tam niespokojnie - przekazała PAP rzeczniczka straży granicznej Anna Michalska.

To była pierwsza doba od początku kryzysu migracyjnego, gdy nie doszło do prób siłowego przekroczenia granicy. Jednocześnie jednak doszło do szeregu niepokojących incydentów - powiedziała PAP w środę rzeczniczka straży granicznej porucznik Anna Michalska.

Na odcinku ochranianym przez straż graniczną z Białowieży padły strzały.

Po białoruskiej stronie granicy pojawił się pojazd tamtejszych służb, osoby, które nim jechały oddały dwa strzały w powietrze - powiedziała Michalska.

W Czeremsze, licząca kilkadziesiąt osób, grupa migrantów przemieszczała się wzdłuż granicy.

Obserwowaliśmy ich przez godzinę, gdy szli wzdłuż linii granicznej, by w końcu wycofać się w głąb Białorusi - poinformowała rzeczniczka.

W Narewce grupy migrantów podchodziły do linii granicznej, uszkodzono concertinę.

To było kilka grup liczących a to 6, a to 10 osób - powiedziała PAP Michalska. Poinformowała też, że brak przekroczeń dotyczy tylko ostatniej doby, czyli 28 grudnia. 29 grudnia, od północy do 7 rano było już takich prób 13.

Od początku roku straż graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia było 1200 prób. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.