Ponad 40-stopniowe upały w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. To efekt nadciągającego do Europy antycyklonu afrykańskiego. Już teraz we Włoszech panuje susza, w Portugalii płoną lasy, a Francja rozważa zamknięcie elektrowni atomowych. "Europa stoi przed obliczem suszy, która może być gorsza niż kiedykolwiek" – alarmuje wiceszef KE Marosz Szefczovicz, cytowany przez Euronews.

Susza w Europie / Andrea Fasani / PAP/EPA Południe Europy może czekać w tym roku najgorsza w historii susza oraz wyjątkowo niebezpieczny i wydłużony sezon pożarów. Już teraz Unia Europejska finansuje wysyłanie strażaków i sprzętu gaśniczego do różnych krajów na kontynencie. Rok temu z powodu rekordowych fal upałów katastrofalne pożary nawiedziły wiele krajów południa Europy i wybrzeży Morza Śródziemnego w tym Włochy, Grecję, Francję, Albanię, Macedonię Północną, Hiszpanię, Turcję czy Liban - przypomina Euronews. Zobacz również: Dylemat na talerzu. Fakty i mity o zmianach klimatu

Przerażająca prognoza stała się faktem. Prawie 30 lat wcześniej [FILM] Po wyjątkowo suchej wiośnie lato znowu szykuje się upalne. W tym tygodniu w kilku miejscach w Europie ma być ponad 40 stopni Celsjusza. Takie prognozy są między innymi dla Madrytu i Bordeaux. Najgorętszy dzień tego roku ma dopiero nastąpić - w przyszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii prognozowana jest temperatura 43 stopni Celsjusza. W tym roku rząd Włoch ogłosił już stan wyjątkowy dla pięciu regionów z powodu suszy. Takiej suszy w tym kraju nie było od 70 lat. Władze obawiają się poważnego braku wody, co wpłynie na życie mieszkańców północnych regionów Półwyspu Apenińskiego. W czerwcu woda na dużych odcinkach największej włoskiej rzeki Pad była tak niska, że lokalni mieszkańcy mogli przechadzać się przez środek piasków. W parku w pobliżu wioski Gualtieri można było oglądać Zibello, 50-metrową barkę, która transportowała drewno podczas drugiej wojny światowej. Barka zatonęła w 1943 roku i od tego czasu była pod wodą. Na zdjęciach rzeka Serchio w mieście Lucca: u góry listopad 2021, na dole czerwiec 2022 roku / FABIO MUZZI / PAP/EPA Także władze Rumunii zaapelowały do mieszkańców, by zaczęli oszczędzać wodę. Według władz w Bukareszcie susza występuje już na ponad 70 proc. terytorium kraju. Już poinformowano, że w efekcie największej od 25 lat suszy w Mołdawii tegoroczne zbiory zbóż będą w tym kraju znacząco mniejsze niż normalnie. Cytowani przez kiszyniowską telewizję Canal2 przedstawiciele organizacji rolniczych twierdzą, że w wielu rejonach Mołdawii susza zaczęła zagrażać uprawom kukurydzy i słonecznika. "Ich producenci są zdesperowani" - podaje stacja. Susza drastycznie wpływa na tegoroczne zbiory upraw w Mołdawii / DUMITRU DORU / PAP/EPA We Francji upał ma wpływ na produkcję prądu. W czerwcu koncern energetyczny EDF poinformował, że możliwe jest ograniczenie działalności elektrowni atomowych z powodu niskiego poziomu wody w rzekach, która potrzebna jest do schładzania reaktorów. Susza grozi też całej Portugalii po najgorętszym maju od 92 lat. W czerwcu 96 proc. powierzchni kraju zostało sklasyfikowane jako obszary "ekstremalnej" lub "dotkliwej" suszy. W kilku miejscach szaleją pożary lasów. W 2017 roku zginęło w nich ponad 100 osób. Strażacy walczący z pożarami lasów w Portugalii / PAULO CUNHA / PAP/EPA Podobnie jest w Hiszpanii i Grecji. W tym ostatnim kraju przez lipiec i sierpień będzie stacjonowało ponad 200 strażaków i sprzęt gaśniczy z Bułgarii, Francji, Niemiec, Rumunii, Norwegii i Finlandii. W 2021 roku fala największych od 14 lat pożarów dotknęła około 125 tys. hektarów w różnych częściach Grecji i spowodowała śmierć trzech osób. Latem 2018 roku w greckim regionie Attyka miały miejsce katastrofalne w skutkach pożary lasów, w wyniku których zginęły 102 osoby, a ponad 170 zostało rannych. Zobacz również: Upały i susza we Włoszech. Meteorolodzy wydali niepokojące prognozy

