Trwa walka z ogniem

Boliwijski minister obrony narodowej Edmundo Novillo zapowiedział w sobotę zmobilizowanie 3800 strażaków i wysłanie pięciu śmigłowców celem wsparcia lokalnych straży pożarnych w akcjach gaszenia pożarów lasów.



Jak informowały pod koniec tygodnia czołowe media Ameryki Łacińskiej, powołując się na raport boliwijskich obrońców przyrody, na terenie czterech regionów tego kraju nadal płonęło co najmniej pięć naturalnych masywów leśnych, należących do obszaru lasów amazońskich. Oznacza to bezpośrednie zagrożenie dla niemal trzech milionów hektarów lasów i zarośli bezcennych dla klimatu.