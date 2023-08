Zaapelowała do turystów planujących wyjazdy do Kolumbii Brytyjskiej, by zrezygnowali z tych planów i podeszli do "sytuacji tak poważnie, jak podchodzą do niej mieszkańcy tych terenów".

Według danych rządu Kolumbii Brytyjskiej, obecnie 20 tys. osób zostało powiadomionych o alercie ewakuacyjnym, zaś nakaz ewakuacji otrzymało 15 tys. osób.