Burmistrz Pueblo Rico Leonardo Fabio Siagama powiedział dziennikarzom, że ciała ofiar są przewożone na zadaszony stadion w mieście, gdzie na co dzień odbywają się zawody sportowe. Tam została urządzona prowizoryczna kostnica.

W dalszym ciągu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Biorą w niej udział pracownicy Obrony Cywilnej i Czerwonego Krzyża oraz strażacy, policjanci i żołnierze.

Pechowy autobus jechał z Cali, trzeciego co do wielkości miasta Kolumbii, do miasta Condoto w departamencie Chocó.