Skutki globalnego ocieplenia dotykają już rejonu najwyższej góry świata - przekonuje międzynarodowy zespół naukowców, którzy w 2019 roku przeprowadzili badania na miejscu. Kilkudziesięcoosobowa ekspedycja, którą kierował szef Climate Change Institute przy University of Maine Paul Mayewski, a uczestnikiem był doktorant tej uczelni Mariusz Potocki wspieła się wysoko pod najwyższy szczyt świata i prowadziła pomiary tam, gdzie nikt jeszcze tego nie robił. Na łamach czasopisma "Climate and Atmospheric Science" piszą, że co roku, od lat 90-tych niknie tam, w wyniku topnienia i sublimacji, ilość lodu, która musiała się zbierać przez dziesięciolecia.

REKLAMA