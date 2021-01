Komisja Europejska podpisała umowę z firmami Pfizer i BioNTech na dostawę dodatkowych 300 mln szczepionek przeciwko Covid-19. Jak podkreśla przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zabezpieczonych jest więcej szczepionek niż liczy populacja Europy. Jej zdaniem nie ma więc potrzeby, by kraje należące do Unii Europejskiej na własną rękę kupowały szczepionki. Jednym z krajów, które to rozważa, jest Polska.

