Dziś proponujemy Wam kolejną porcję ozdób wielkanocnych, ale nie zapominamy też o aktywności fizycznej. Poćwiczymy sprawność stóp. W roli głównej podczas prac plastycznych będą oczywiście jajka.

Zając z filcu

Z arkuszy filcowych wytnijcie takie kształty jak na zdjęciu. Następnie zszyjcie części zajączka wkładając do środka trochę waty lub płatek kosmetyczny. Z połączeniem nitką dwóch elementów powinny poradzić sobie kilkuletnie dzieci, ale pamiętajcie by robiły to pod nadzorem osoby dorosłej. Mniejsze elementy przyklejcie mocnym klejem. Jeśli nie macie gotowych oczek, wyszyjcie je czarną nitką.



/ Marlena Chudzio / RMF FM

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Jajka świecowe

Pomalujcie ugotowane jajka na jeden kolor farbkami. Następnie wyrysujcie na nich kredką świecową wzory i napisy.



/ Marlena Chudzio / RMF FM

Smocze jaja

Posmarujcie ugotowane jajka klejem i przymocujcie do nich cekiny lub konfetti. Jeśli nie macie gotowego konfetti możecie użyć dziurkacza i kolorowego papieru.



/ Marlena Chudzio / RMF FM

Woreczek

Ta zabawa może dostarczyć dużo radości tak dużym jak i małym. Jeśli nie macie gotowego woreczka, łatwo go przygotować zszywając dwa kawałki materiału i wypełniając je ryżem lub kaszą. Woreczek można nosić na głowie, wygrywa ten komu dłużej uda się poruszać, nie upuszczając go na ziemię. Świetną zabawą i pożytecznym ćwiczeniem jest przenoszenie woreczka stopą.



/ Marlena Chudzio / RMF FM

Bąbelkowe pisanki

Potrzebne będą: kartka, nożyczki, folia bąbelkowa i pędzelek. Na kartce rysujemy jajko. Folię tniemy na cienkie paseczki. Wypukłą część folii malujemy farbą. Następnie odciskamy na kartce. Po wyschnięciu farby, jajko wycinamy.



/ Marlena Chudzio / RMF FM