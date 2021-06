Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili program luzowania koronawirusowych obostrzeń na wakacje. Znajdują się w nim m.in. ważne zmiany dotyczące działalności hoteli i obiektów wypoczynkowych.

Rząd ogłosił program luzowania obostrzeń na wakacje / Pexels

W związku ze spadającą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce rząd wprowadza łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Program luzowania obostrzeń ogłosili na konferencji prasowej premier Mariusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Zawiera on m.in. nowe zasady funkcjonowania hoteli i obiektów wypoczynkowych.



W hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększamy limit zajętych miejsc do 75 proc - poinformował Mateusz Morawiecki. Zasada ta zacznie obowiązywać od 26 czerwca.

Co ważne, do tego limitu nie wliczane będą dzieci do 12 roku życia, a także osoby zaszczepione.

Chcemy zachęcić dzieci do wyjazdów wakacyjnych - powiedział premier.

W czerwcu dalej luzujemy obostrzenia

Od 26 czerwca zmieniona zostaną także limity m.in. w kinach i teatrach, a także na meczach i koncertach.

Nieco wcześniej, bo 13 czerwca nastąpi otwarcie stref stref gastronomicznych m.in. w kinach, teatrach, na koncertach i więcej wiernych w świątyniach.



