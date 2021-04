Rząd o tydzień - do 25 kwietnia - przedłużył obowiązujące obecnie restrykcje. Są jednak dwa wyjątki - od 19 kwietnia do żłobków i przedszkoli mogą wrócić wszystkie dzieci. Już teraz wiadomo też, że hotele i miejsca noclegowe będą zamknięte do 3 maja.

