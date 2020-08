Do dwóch oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie wstrzymano wszystkie przyjęcia, a do pozostałych - przyjęcia planowe. Na takie kroki zdecydowano się po tym, jak u jednego z rodziców chorego dziecka wykryto koronawirusa. Jak podkreślają przedstawiciele placówki, Szpitalny Oddział Ratunkowy działa normalnie.

Zamknięte są odziały neurologii dziecięcej oraz odział pediatrii i nefrologii, to znaczy wstrzymane są wszystkie przyjęcia. Natomiast do innych oddziałów, w tym także do zabiegowych, jak ortopedia, chirurgia, traumatologia, otolaryngologia, wstrzymane są przyjęcia planowe - poinformowała rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie Agnieszka Osińska. Normalnie funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy.



Wstrzymane przyjęcia do szpitala to konsekwencja wykrycia koronawirusa u jednego rodziców chorego dziecka przebywającego w tym szpitalu. Wynik dodatni potwierdzono u jednego z rodziców. Natomiast kolejne wyniki, które otrzymujemy z sanepidu, wszystkie dotychczas są ujemne. Badania dalej będą prowadzone według wytycznych sanepidu - zaznaczyła Osińska.



Rzeczniczka dodała, że o wznowieniu przyjęć planowych szpital poinformuje, jak tylko to będzie możliwe. Pacjenci będą informowani telefonicznie o nowych terminach - dodała.