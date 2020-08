Wszyscy posłowie PSL są poinformowani o zagrożeniu zakażeniem i stosują się do wytycznych sanepidu, większość z nich właśnie wykonuje testy na obecność koronawirusa - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że on również wykonał taki test - uzyskał wynik negatywny.

Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz / Radek Pietruszka / PAP

Poseł Koalicji Polskiej-PSL Dariusz Klimczak poinformował we wtorek, że jest zakażony koronawirusem. To już czwarty parlamentarzysta, u którego w ostatnim czasie badania potwierdziły obecność SARS-CoV-2.



"Zgodnie z zaleceniami (Kancelarii Sejmu) przygotowując się do Zgromadzenia Narodowego wykonałem prewencyjnie test na koronawirusa. Okazał się pozytywny. Jestem w kontakcie z Sanepidem. Wszystkich, których spotkałem w ostatnich dniach proszę aby zrobili sobie test. Pozdrawiam" - napisał Klimczak we wtorek po południu na Twitterze. Klimczak jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i szefem ugrupowania w regionie łódzkim.

W sobotę o zakażeniu koronawirusem poinformował senator Koalicji Polskiej-PSL Jan Filip Libicki, który 28 lipca brał udział w posiedzeniu Rady Naczelnej PSL. W poniedziałek okazało się też, że wynik dodatni testu na SARS-CoV-2 mają również senatorowie: KO Artur Dunin i Koalicji Polskiej-PSL Ryszard Bober (senator informował w mediach, że w środę ma mieć kolejne badania, by potwierdzić wynik pierwszego).





W związku z sytuacją, jak poinformował Kosiniak-Kamysz, posłowie klubu PSL zdecydowali się wykonać testy na obecność koronawirusa.



Większość posłów robi w tej chwili testy, w zasadzie wszyscy chyba. Ja już jestem po i wynik jest negatywny, ale inni posłowie te testy robią; wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski jest na autokwarantannie. Rozmawiałem z nimi, wszyscy postępują zgodnie z wytycznymi i poddają się procedurom wyznaczonym przez sanepid; wszyscy są poinformowani o zagrożeniu - powiedział Kosiniak-Kamysz.



Jak zaznaczył, testy będą robione we wtorek i w środę tak, aby zdążyć z wynikami przed Zgromadzeniem Narodowym.



Lider ludowców podkreślił, że "nie ma danych statystycznych" i nie wie, ilu z posłów zdecydowało się na odizolowanie.