Były szef MEN, obecnie wiceminister resortu edukacji i nauki Dariusz Piontkowski poinformował, że jest zakażony koronawirusem. "Pamiętajmy o stosowaniu się do zasad, które ograniczają transmisję wirusa" - zaapelował.

Dariusz Piontkowski / Artur Reszko / PAP

Otrzymałem pozytywny wynik testu na #koronawirus. Pamiętajmy o stosowaniu się do zasad, które ograniczają transmisję wirusa. Tylko razem możemy pokonać pandemię - napisał Piontkowski na Twitterze.



Ministerstwo zdrowia podało we wtorek, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 13 227 osób. Najwięcej przypadków wykryto na Mazowszu - 1766 i na Śląsku - 1666. Zmarło 644 chorych z COVID-19.



Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 15-procentowy spadek liczby zakażeń. Tydzień po tygodniu mamy też spadek liczby osób zgłaszających się do POZ po wykonanie testu - mówił Andrusiewicz.