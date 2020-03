W szpitalu w Cieszynie zmarła kolejna osoba zarażona koronawirusem. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, do zgonu doszło w szpitalu w Cieszynie. "To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące" - podał resort.

Jednocześnie poinformował, że w Polsce wykryto już 884 przypadki zakażenia koronawirusem. Z tego powodu w naszym kraju zmarło łącznie 10 osób.

Druga ofiara koronawirusa we wtorek

Przed południem podano informację, że z powodu koronawirusa zmarł 68-letni ks. Henryk Borzęcki, proboszcz parafii w Białopou w województwie lubelskim.

Ks. Borzęcki zmarł w szpitalu w Puławach nad ranem. Pod koniec ubiegłego tygodnia wykryto u niego koronawirusa - powiedział rzecznik diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Michał Maciołek.



Ks. Borzęcki trafił początkowo do szpitala w Chełmie z powodu problemów z oddychaniem. 18 marca wykryto u niego koronawirusa i przewieziono go do szpitala zakaźnego w Puławach.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.