Społeczna Narodowa Zbiórka na sprzęt medyczny do walki z koronawirusem, który ma pomóc polskiej służbie zdrowia, ruszyła na portalu zrzutka.pl. Jej organizatorem jest wrocławska Fundacja Sensoria, która od 2016 roku prowadzi ogólnopolską kampanię BohaterON – włącz historię! wspierającą między innymi Powstańców Warszawskich.

Szpital w Zielonej Górze / Lech Muszyński / PAP

Społeczna Narodowa Zbiórka odbywa się pod nazwą #liczysieczas". Jej celem jest zebranie minimum 2 milionów złotych.

Zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt

Jak czytamy na stronie zbiórki, poza środkami ochrony osobistej, lekarze w całym kraju będą potrzebować respiratorów oraz jednorazowych fiberoskopów do toalety dróg oddechowych, sprzętu do monitorowania terapii (pulsoksymetry, kardiomonitory, kapnografy), videolaryngoskopów, sprzętu do odsysania drzewa oskrzelowego (ssaki) czy zwykłych sprężarek powietrza, które te respiratory będą zasilać, jak również przenośnych butli z tlenem.

Zapotrzebowanie jest zwiększone nie dlatego, że tego sprzętu brakuje na oddziałach intensywnej terapii (OIT), czy w obrębie bloków operacyjnych, ale dlatego, że intensywną terapię trzeba będzie zorganizować na innych oddziałach (oddziały internistyczne i chirurgiczne), lub na jednym stanowisku OIT zapewnić opiekę dwóm pacjentom.

Jak piszą organizatorzy, respiratory oraz specjalistyczny sprzęt stosowany w tego typu przypadkach są podstawową aparaturą w leczeniu objawów koronawirusa w postaci niewydolności oddechowej. "Zgodnie z danymi podanymi przez Ministerstwo Zdrowia, polskie szpitale dysponują ponad 10 tysiącami sztuk tego sprzętu i co najmniej 60 kapsułami do przewożenia chorych z niewydolnością oddechową. Na obecną chwilę liczba aparatury jest wystarczająca. Nie wiadomo jednak, jaka finalnie będzie skala zachorowań na COVID-19 w Polsce. Dlatego Fundacja Sensoria woli "dmuchać na zimne". - czytamy w informacji prasowej.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/pe3f3h