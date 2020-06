Siedem nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby wśród pracowników śląskich kopalń węgla kamiennego. We wszystkich górniczych spółkach przybyło od piątku 74 ozdrowieńców.

Na zdj. punkt badań dla górników przy kopalni węgla kamiennego Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych / Andrzej Grygiel / PAP

Według zebranych danych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj, od początku epidemii potwierdzono ogółem zakażenie koronawirusem u 6327 górników z kilkunastu kopalń, wobec 6320 dobę wcześniej.



W ostatniej dobie stwierdzono też ozdrowienia 74 zakażonych wcześniej pracowników: 62 z JSW, 8 z PGG i 4 z Węglokoksu Kraj.



W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej zakażeń w polskim górnictwie, w sobotę rano łączna liczba takich przypadków wynosiła 3865 (od początku epidemii; od piątku wzrost o 2). Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Borynia (od początku epidemii do soboty koronawirusa stwierdzono tam u 411 pracowników).



W pozostałych kopalniach JSW nie przybywało w dwóch ostatnich dniach osób zakażonych: w kopalni Pniówek od początku epidemii ich liczba wyniosła 1600, w kopalni Zofiówka 1180, w kopalni Jastrzębie-Bzie 387, w kopalni Budryk 283, a w kopalni Szczygłowice - cztery.



Kwarantanną w sobotę pozostawało objętych 139 pracowników JSW (w piątek było ich o 5 więcej). Wyzdrowiało w spółce od początku epidemii 1647 osób (wzrost od piątku o 62 osoby). Oznacza to, że liczba osób obecnie uznawanych za zarażone w JSW to 2219.



W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od piątku przybyło pięć nowych przypadków zakażeń i łącznie od początku epidemii ich liczba wzrosła do 1872. Wyzdrowiały dotąd 1473 osoby - ta wartość wzrosła ostatniej doby o 8 osób. Realnie w spółce pozostawało więc w sobotę zarażonych 399 osób.



W sobotę PGG nie podała danych w rozbiciu na poszczególne zakłady. Do piątku najwięcej zarażeń stwierdzono w tej spółce w kopalniach Jankowice (677 ), Sośnica (460), Marcel (237), Murcki-Staszic (236), Bolesław Śmiały (89), Bielszowice (72) i Ziemowit (27).



Według wcześniejszych danych m.in. 25 przypadków było też w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, a mniejsze liczby - w pozostałych kopalniach. W sobotę na kwarantannie przebywało 482 pracowników PGG (dzień wcześniej - o jeden więcej).



Obok zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało też 590 górników z należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa ma tam 7 osób (w tym jeden pracownik firmy współpracującej z kopalnią); w piątek za chore uznawano tam 11 osób. Wyzdrowiało łącznie 583 górników. Żaden pracownik nie przebywa na kwarantannie.



Górnicy to ponad połowa z blisko 12 413 wszystkich osób zarażonych w woj. śląskim (dane z piątku, w tym blisko 6,6 tys. osób wyzdrowiało) i 18,8 proc. z ponad 33 714 osób zakażonych w całej Polsce (dane z soboty). Śląskie pozostaje województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.