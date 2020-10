W nocy Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zakładającego czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Za uchwałą opowiedziało się 45 senatorów, 43 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt zakłada zniesienie zakazu handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ponadto, projekt gwarantuje pracownikom handlu co najmniej dwie niedziele wolne od pracy w ciągu 4 tygodni.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

Według autorów projektu w związku ze stale rosnąca liczba zachorowań na Covid-19 i nasilającym się problemem z zachowaniem dystansu społecznego, zasadne wydaje się wprowadzenie regulacji, która poprzez otwarcie placówek handlowych w niedziele, "rozrzedziłaby" liczbę klientów przebywających w tych placówkach, a także zmniejszyła kolejki w dniach poprzedzających niedziele.

Niedziele handlowe - kiedy jeszcze w tym roku?

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele, w tym roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, tj. 13 i 20 grudnia.



Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.



W związku w rozwojem epidemii i rozszerzeniem strefy czerwonej na cały kraj od soboty 24 października, obowiązują limity osób w placówkach handlowych w zależności od ich wielkości. Dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. przewidziano 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 osobę na 15 m kw.



W sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i w placówkach pocztowych nadal obowiązują godziny dla seniorów - od 10.00 do 12.00 zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.



Ponadto we wszystkich placówkach handlowych jest wymóg noszenia maseczek ochronnych, sklepy mają obowiązek udostępnić klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.