Samorządy gmin górskich przygotowują wniosek do rady ministrów odnośnie złagodzenia obostrzeń dotyczących ferii zimowych i wydłużenia zimowego wypoczynku. Wypracowane wspólnie postulaty samorządów z południa Polski mają w środę trafić do premiera - poinformował we wtorek starosta tatrzański Piotr Bąk.

