Reporter RMF FM uzyskał nieoficjalnie wstępny rządowy plan stopniowego otwierania gospodarki. Premier ogłosił wczoraj, że nastąpi to najwcześniej 20 kwietnia - czyli tydzień po świętach. Krzysztof Berenda dowiedział się, że w pierwszej kolejności ma zmienić się limit wejścia do sklepów. Otwarte mają też zostać zakłady fryzjerskie. Rozszerzony zostanie dostęp do galerii handlowych.

